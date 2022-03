Susanna Griso se emociona al entrevistar a una mujer ucraniana encerrada en un sótano con varios niños

Julia, su marido y su hija de 1 año están recluidos en un búnker a las afueras de Kiev (Ucrania) junto a otras 2 familias. Aseguran que les queda comida para una semana. En este momento hay 11 personas en el búnker, 3 familias con niños pequeños y los padres de una de esas familias.

Señala que los niños pequeños no saben que hay guerra y lo bueno es que juegan entre ellos porque están juntos. "No contamos que hay guerra porque no queremos que haya miedo, contamos que es temporalmente y que tienen que estar así. No contamos a los niños que es una guerra porque tenemos miedo nosotros y solo nos falta que tengan miedo nuestros hijos".

Una de sus mayores preocupaciones es que se les acabe la comida. Se encuentran en un pueblo situado a las afueras de Kiev que está completamente bloqueado porque los puentes al pueblo están rotos. De momento siguen con lo que tienen y no han comprado nada porque no hay nada en los supermercados.

No se plantean salir del pueblo ya que al estar aislados no hay escapatoria de este pueblo. Pudieron salir hasta el segundo día de la guerra al mediodía pero justo cuando pensaron en escapar vieron en las noticias que los puentes estaban rotos y la carretera por la que tenían que pasar también ha sido bombardeada.

Julia nunca pensó que se desatara el conflicto. Cuenta que aunque en los últimos meses vivían de modo muy intenso escuchando que se acercaba la ofensiva de invasión los ucranianos seguían con su día a día. Toda la gente vivía vida normal, las mamás salían con los niños y todos iban a trabajar. "A las 5 de la mañana cuando llamaron para decir que empezó la guerra tuvimos mucho miedo y estrés, fue un golpe a al espalda no esperado", señala.

Sobre la respuesta de la comunidad internacional al conflicto, apunta que ella quiere paz pero "Si quieres paz prepárate para la guerra. "Con Putin de otra manera no es posible ni con diplomacias ni sanciones. Esta bien que nos envíen armas porque nuestros chicos aquí protegen como pueden pero sin ayuda militar yo creo que va a ser imposible".

