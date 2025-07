Susana Diaz rechaza las acusaciones sobre el dinero de las primarias del PSOE: "Desde el primer euro hasta el último llevaba nombre y apellido"

El diario El Mundo ha publicado una columna en la que se atribuye a Susana Díaz y a Eduardo Madina el conocimiento de que el dinero de las primarias socialistas de 2014 y 2017, provenía de la actividad llevada a cabo en las saunas propiedad del padre de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y de no hacer nada al respecto.

Las acusaciones

Textualmente las palabras que aparecen en el periódico dicen: "Cuenta el periodista Gabriel Sanz que Eduardo Medina y Susana Díaz, rivales de Sánchez en las primarias socialistas de 2014 y 2017, sopesaron hacer estallar esa bomba nuclear, pero optaron finalmente por guardar silencio. Ahora Vozpópuli publica que Sánchez financió sus campañas con dinero de su suegro, Sabiniano Gómez, el quinto del Peugeot, según la expresión que reproduce Isaac Blanco".

Susana Díaz responde

Estas acusaciones han sido contestadas por la Senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, en el plató de Espejo Público: "Yo no tengo ni idea de esto, en mis primarias desde el primer euro hasta el último euro que recogimos, llevaba nombre y apellido y está en las cuentas del partido".

"El dinero de las primarias no se debe escapar del control"

Una respuesta por parte de Susana Díaz, que no ha convencido en absoluto a la periodista Pilar Velasco, quien ha repreguntado si "el dinero de las primarias se puede escapar del control de la propia caja del partido". A lo que la Senadora ha contestado: "Yo creo que no se deben escapar, pero ahí será el Tribunal de Cuentas por un lado, y la justicia por otro, los que si encuentran alguna injusticia, lo digan. Pero yo creo que no se deben escapar".

