¿Se ha roto la tregua entre EEUU e Irán? "Esto va a afectar brutalmente a toda la economía mundial"

A las 16:00 horas (hora española) de este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que entrará en vigor bloqueo del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial y cuya reapertura había defendido hasta ahora “a toda costa”. La medida llega como respuesta al fracaso de las negociaciones de paz en Pakistán y supone un nuevo pulso geopolítico con Irán. Según Trump, el objetivo es evitar que el régimen iraní controle el tránsito marítimo y exija pagos a los buques que cruzan la zona. La reacción de Teherán no se ha hecho esperar. Las autoridades iraníes aseguran que mantendrán el control del estrecho “diga lo que diga Trump”, lo que eleva aún más la tensión internacional y pone en riesgo la frágil tregua existente en la región.

Un paso clave para el petróleo mundial

La situación actual del Estrecho de Ormuz es crítica. Por este canal transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en uno de los puntos más estratégicos del planeta. Sin embargo, el tráfico marítimo se ha desplomado desde el inicio del conflicto. De los cerca de 140 barcos que cruzan habitualmente el estrecho, ahora lo hacen apenas una quincena, en su mayoría aliados de Irán. Además, cientos de buques permanecen a la espera en la zona, obligados a navegar por un corredor extremadamente reducido: apenas 8 kilómetros de ancho y con aguas poco profundas, lo que complica aún más la situación y aumenta el riesgo de incidentes.

¿Qué supondrá este bloqueo?

En el programa Espejo Público han analizado las consecuencias de este escenario con Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos. Rupérez es contundente en su diagnóstico: “el que está perdiendo la guerra es Estados Unidos. Ese conflicto era perfectamente evitable e innecesario. Lo que estamos contemplando en este momento es claramente la derrota de EEUU en un conflicto donde nunca debió haberse visto envuelto. Las cosas que querían obtener las podrían haber obtenido por la vía negociadora.” El exdiplomático también advierte del carácter inédito de la situación: “Estamos ante una negociación insólita entre EEUU e Irán, antes no había este tipo de negociaciones, había solamente conversaciones donde no había intervención militar ni muertos. Esto va a afectar brutalmente a toda la economía mundial”.

La gran incógnita ahora es si esta amenaza desembocará en una ruptura total de la tregua. El bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz podría desencadenar una crisis energética global, disparar los precios del petróleo y agravar aún más la inestabilidad internacional. El mundo, pendiente de un estrecho que se ha convertido en el epicentro de una nueva escalada.

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