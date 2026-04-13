Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump anuncia el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 17:30h

No había muchas expectativas, pero sí esperanza de que las conversaciones en Islamabad, pese a las dificultades, se encauzasen. Sin embargo, no fue así. Estados Unidos e Irán han terminado el encuentro sin acuerdo tras una maratoniana jornada única de negociaciones directas sin precedentes desde la Revolución Islámica.

Más de 40 años de rivalidad se han impuesto y dejan en el limbo las posibilidades de poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero que ahora continúa bajo un precario y débil alto el fuego.

Bloqueo del estrecho de Ormuz

Donald Trump ha anunciado que hoy bloqueará el paso de buques que salgan o se dirijan a Irán. Un bloqueo total al comercio iraní. Es la nueva estrategia de Estados Unidos que asegurará el paso de los barcos de sus aliados en el Golfo. "El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", indicó el Centcom en un comunicado. Eso sí, aclaró que "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".

Por su parte, la Guardia Revolucionariade Irán avisó de que "cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego".