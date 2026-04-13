Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump anuncia el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 17:30h
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Una tregua endeble que tras la falta de acuerdo en Islamabad deja en el limbo la posibilidad de poner fin a la guerra.
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No había muchas expectativas, pero sí esperanza de que las conversaciones en Islamabad, pese a las dificultades, se encauzasen. Sin embargo, no fue así. Estados Unidos e Irán han terminado el encuentro sin acuerdo tras una maratoniana jornada única de negociaciones directas sin precedentes desde la Revolución Islámica.
Más de 40 años de rivalidad se han impuesto y dejan en el limbo las posibilidades de poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero que ahora continúa bajo un precario y débil alto el fuego.
Bloqueo del estrecho de Ormuz
Donald Trump ha anunciado que hoy bloqueará el paso de buques que salgan o se dirijan a Irán. Un bloqueo total al comercio iraní. Es la nueva estrategia de Estados Unidos que asegurará el paso de los barcos de sus aliados en el Golfo. "El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", indicó el Centcom en un comunicado. Eso sí, aclaró que "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".
Por su parte, la Guardia Revolucionariade Irán avisó de que "cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego".
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Donald Trump carga contra el Papa León XIV
Donald Trump carga ahora contra el Papa León XIV. Lo considera " "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior" tras atribuirle una postura crítica con su actuación en Venezuela e Irán. "Me cae mucho mejor su hermano Louis (Prevost) que él, porque Louis es todo MAGA".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La imagen de Netanyahu con chaleco antibalas
Benjamin Netanyahu protagoniza en el Líbano una de las imágenes de la jornada. Con chaleco antibalas, junto a sus tropas escenifica una forma de reafirmar sus hechos de que el alto el fuego no incluye a Líbano. Todo esto en el momento en el que se recrudece el enfrentamiento entre Israel y España a cuenta del 'Judas' con la imagen del mandatario israelí que quemaron en El Burgo, en Málaga.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La Guardia Revolucionaria avisa de que cualquier buque que se acerque viola el alto el fuego
La Guardia Revolucionaria de Irán ha avisado de que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego. "La Guardia Revolucionaria de Irán advierte que cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz viola el alto el fuego", señaló Al Jazeera en la red social X. Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La respuesta de Irán a Donald Trump
La respuesta de Irán al anuncio de ese bloqueo de Trump no se ha hecho esperar. El presidente del parlamento iraní ha advertido de las consecuencias que podrían tener las amenazas de Trump. Y después, retando al presidente de Estados Unidos, ha colgado en sus redes sociales un mapa en el que salen los precios de las gasolineras que hay alrededor de la Casa Blanca con el siguiente mensaje: "Disfruta del repunte de los precios, echarás de menos las cifras anteriores al bloqueo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| EE.UU. quiere aislar a Irán
El objetivo de Estados Unidos es aislar por completo a Irán aumentando la presión sobre el régimen de los ayatolás. Todo ha ocurrido horas después de que JD Vance regresara de Pakistán sin un acuerdo. De momento el alto el fuego continúa y las negociaciones no se han roto aunque que Irán vuelva a sentarse a hablar es algo que a Trump dice no le preocupa y vuelve a poner sobre la mesa su línea roja. Irán nunca podrá tener armas nucleares. En cuanto a la OTAN sigue sintiéndose "decepcionado". Todo esto ocurre cuando medios estadounidenses apuntan a que podrían reanudarse los bombardeos sobre Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Trump amenaza con bloquear el tráfico marítimo de entrada y salida a Irán
Donald Trump ha anunciado que hoy, a las 14:00 horas, hora española, cortará todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes. "El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán" informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país (Centcom). Eso sí, matizó que "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| En el limbo las posibilidades de acabar la guerra
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Una tregua que está más débil que nunca, después de que terminasen sin acuerdo las conversaciones en Islamabad.
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