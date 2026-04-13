Marcos de Quinto, sobre Hungría: "Es un palo para el socialismo"

Marcos de Quinto ha analizado en Espejo Público los resultados electorales en Hungría y ha rechazado que supongan un revés para Vox. “Esto es un palo para el socialismo”, ha afirmado con rotundidad, subrayando que el bloque de derechas sigue siendo claramente mayoritario.

Durante su intervención, De Quinto ha contextualizado la figura del ganador, Magyar, recordando su trayectoria dentro del propio sistema político húngaro: “Ha estado 22 años con Orban, en su partido, y además estaba casado con su ministra de Justicia”. Por eso, considera que no se trata de una ruptura ideológica, sino de una evolución interna: “Nos encontramos con que Orban, después de 16 años y un desgaste tremendo, ha sido superado por un discípulo suyo”.

El exdiputado de Ciudadanos ha destacado el peso de la derecha en el Parlamento: “Entre los dos partidos suman 194 escaños de un Congreso donde hay 199”, lo que, a su juicio, evidencia que “hay un partido muy de derechas y otro partido de derechas que han copado el Parlamento”.

La derecha gana

Sobre las diferencias entre Magyar y Orban, De Quinto ha apuntado que son limitadas y se centran en la gestión: “La gran diferencia es un tema de gobernanza”, explicando que el nuevo líder busca “flexibilizar su relación con Europa para desbloquear 22.000 millones de fondos que ahora están bloqueados”.

En cambio, ha insistido en que no hay cambios en cuestiones clave: “Magyar asume perfectamente la política de inmigración de Orban, la defensa de la familia y tampoco quiere facilitar la entrega de armamento a Ucrania”. Por ello, concluye, “guste o no guste, la derecha ha ganado claramente” y el impacto negativo recae, en su opinión, “en los socialistas”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.