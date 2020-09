Revilla, sobre las protestas por la vuelta al cole en Santoña: "No hay razones para que los niños de Santoña no vayan al colegio"

Los centros educativos de la localidad cántabra de Santoña han remitido a la consejería de Educación una carta en la que se niegan a abrir los centros debido a la situación de confinamiento provocada por la pandemia del coronavirus. La respuesta de Educación es que la competencia para ordenar el cierre de un centro la tiene Sanidad de Cantabria y por lo tanto que este lunes deberían abrir.

Sobre ello, el presidente de la comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, manifiesta que las medidas las toman las autoridades sanitarias. "Tenemos un equipo de personas muy capacitadas y son los que me dicen que no hay razones para que los niños de Santoña no vayan al colegio".

Indica que el índice de niños positivos durante la pandemia del coronavirus en Santoña fue la mitad de la media en Cantabria y que el brote localizado "no tiene nada que ver con los niños que van a estar en la escuela con las máximas medidas de seguridad que se pueden tomar". Considera que cualquier niño estará más seguro en el colegio que en un parque, "van a estar en grupos aislados de convivencia".

Apunta que Santoña va mejorando y el incremento de positivos "es menor". "La autoridad sanitaria es la que decide y es la que ha dicho que no hay motivo de preocupación para que no vayan", afirma. Por otro lado, cree que no se puede parar la economía "porque originaría un virus económico de consecuencias letales para una generación y para un país, tardaríamos en recuperarnos un montón de años".

