El reto de votar en pleno verano, de sustituir colegios por pabellones a abrir las ventanas para que corra el aire

En pleno julio, en mitad del verano. Así es como nos va a tocar votar en estas elecciones generales. En muchas zonas de España lo haremos con temperaturas rozando o superando los 40 grados. De hecho el año pasado el 23 de julio cayó en plena ola de calor. Salimos a la calle con abanico y botella de agua en mano para preguntar si ese va a ser kit de votación: ¡Qué remedio, hija!, nos confiesa una vecina. “Abanico yo no tengo. Mi mujer tiene siete, me puedo llevar uno” dice otro hombre con resignación. “En octubre sales a correr a las 11 de la mañana y en verano sales a las 8.30. Pues si hay que salir a votar a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde se va”, nos responde con contundencia otro vecino de Tres Cantos. Una de las localidades donde el pasado julio llegaron a alcanzar los 39 grados en julio. Por eso ya tiene todo preparado para que ir a votar en verano sea más fácil. Así nos lo detalla Javier Juárez, concejal de Presidencia en Tres Cantos, que nos cuenta que han sustituido los habituales colegios electorales que no disponían de climatización por instalaciones municipales que sí disponen. El pabellón municipal es uno de los 6 espacios electorales que han habilitado para desarrollar la jornada “ya no solo desde el punto de vista de la confortabilidad por el aire acondicionado sino también son espacios muy amplios”.

Juárez, concejal de Tres Cantos: "El pabellón de gimnasia es uno de los 6 espacios que hemos habilitado para desarrollar la jornada"

Colegios por instalaciones municipales

Pero Tres Cantos no es la única localidad que ha tenido que adaptar sus instalaciones. En Puente Genil casi 24 mil cordobeses están llamados a votar en sus 14 colegios electorales. Hasta 5 de ellos han tenido que ser trasladados a ubicaciones alternativas que sí que tienen aire acondicionado. El año pasado el 23 de julio los termómetros llegaron a alcanzar los 43 grados. Visitamos con Sergio Velasco, el alcalde de Puente Genil, una de estas alternativas. Se trata del salón de plenos antiguo del ayuntamiento, que nunca antes se había utilizado como colegio electoral, “donde se ha primado la proximidad y evidentemente que estuviera climatizado”. Pero a pesar del calor, los vecinos de Puente Genil lo tienen claro: “Si hace calor pues salgo y luego me voy a mi casa. Votar creo que es 5 minutos”, “Iremos tardecito o tempranito y problema solucionado”, “A primera hora, desde luego, sino igual no llego”.

Alcalde de Puente Genil: "El salón antiguo de plenos del ayuntamiento será colegio electoral, nunca se había utilizado"

De pasar calor a disfrutar del fresco

Ezcaray es uno de los pueblos más frescos de España. Los termómetros aquí en julio de media no superan los 27 grados. Es por eso que el ayuntamiento no ha tenido que tomar ninguna medida excepcional este 23J. Diego Bengoa es el alcalde de esta afortunada localidad: “Si nosotros alcanzamos los 30 grados es porque en otras partes de España están rondando los 40, y aquí la temperatura es bastante más agradable”. Por eso Bengoa nos reconoce que “en Ezcaray no hemos tenido que tomar ninguna medida adicional, votamos solo en un colegio donde la temperatura será bastante agradable. Pero en el caso de que hiciese un poco más de calor pues abrirían las ventanas para que corra el aire”. Los vecinos de Ezcaray son muy conscientes de lo afortunados que son: “Ir a votar fresquito…A ir en el sur o en Madrid con ese agobio de calor…”, “Ezcaray es el mejor pueblo para votar”.

Diego Bengoa, alcalde de Ezcaray: "No hemos tenido que tomar ninguna medida adicional. La temperatura es bastante agradable"

Contratar máquinas de aire acondicionado

Manolo Barón, alcalde de la localidad malagueña de Antequera, nos ha contado en directo en Espejo Público su remedio particular para que los miembros de las mesas electorales no sufran los hasta 45 grados a los que llegaron la semana pasada. Barón nos ha asegurado que cuentan con “22 colegios electorales, algunas instalaciones con climatización pero vamos a reforzarlo”. Así en los colegios electorales que no tengan climatización “llevamos 30 máquinas portátiles con agua fría. En total, con alquiler y transporte de los equipos, nos gastaremos unos 5 mil euros”. Un gasto no presupuestado pero Barón asegura que al tener un ayuntamiento solvente no resulta ningún problema.