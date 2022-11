Relevo generacional en el campo: "He dejado la arquitectura para seguir con la ganadería de mi padre"

Se necesitan pastores en España. El alto coste de mantenimiento y la falta de personal está dejando que los rebaños no tengan a nadie que les atienda. En Albacete han puesto en marcha un curso para buscar profesionales. El reportero de Espejo Público Raúl García se adentra en este curso al que se han presentado 8 alumnos.

Emilio es pastor y es consciente de que cuando se jubile su explotación quedará sin nadie al cargo. "Esto no lo quiere nadie. Se trabaja en sábado, domingo, fiestas y todo lo que venga. Te tiene que gustar mucho, si no no es bueno para nadie", reconoce.

Cristina es uno de los ejemplos de esas personas que seguirán con el negocio familiar. Ha estudiado arquitectura pero ha decidido dejarlo apostando por el relevo generacional y por el desarrollo rural. "Voy a renunciar a la arquitectura por seguir con la ganadería de mi padre", apunta. Cuenta Cristina que desde pequeña le incitaron a irse del pueblo, formarse y estudiar una carrera. "Lo importante es que siga habiendo gente joven como nosotros que quiera aprender".

Uno de los formadores de este curso de pastores en Albacete explica que para ser pastor hay que tener en cuenta otras variables más allá del cuidado del rebaño. A la hora de tener animales hay que determinar si es rentable o no, ya que tienen márgenes muy justos en los precios. Además ser pastor consta de un trabajo de oficina fundamental. "El principal problema de los ganaderos es que no hay mano de obra cualificada".