La trashumancia llena Madrid de ovejas y quejas por la subida de los costes de producción

Centenares de ovejas y cabras han llenado las calles de Madrid este domingo. Además, la tradicional fiesta, además de pasada por agua, ha estado cargada de reivindicaciones.

La guerra de Ucrania y la consecuente subida de la inflación ha afectado ya a miles de ganaderos. El sector de la leche es uno de los más perjudicados, de la que ya se nota el desabastecimiento en los supermercados, pero el problema ha alcanzado también a la ganadería extensiva.

"Producimos mucho por encima de coste", nos cuenta un pastor a su paso por la calle Sevilla.

"Pequeñas ganaderías han cerrado porque que no hay margen"

En el último mes el precio de las materias primas asociada a la ganadería ha subido un 50% y el de la energía lo ha hecho en un 114%. Lo que no ha cambiado es el precio de venta. Por eso, algunos han tenido sacrificar a parte de sus animales "unas 15.000 cabezas se han sacrificado ya", indica un pastor. Una solución que para las ganaderías pequeñas no está siendo suficiente. "Pequeñas ganaderías han tenido que cerrar porque los costes de producción han aumentado tantísimo que no hay margen para poder vivir de ello", afirman.

Defensa de la ganadería extensiva

"La trashumancia es la forma más fácil de adaptarse al cambio climático"

Jesús Garzón, presidente del Consejo de la Mesta, pone en valor la labor de la trashumancia, que va más allá del uso de la lana y la leche. Remarca su papel medioambiental para desbrozar los campos, fundamental para la prevención de incendios, y su ayuda a la regeneración de los mismos al llevar esporas en sus patas. "La trashumancia es la forma más fácil de adaptarse al cambio climático", asegura. Su origen se remonta a más de 7.000 años atrás.

Primera vez en la Plaza Mayor: Fiesta de la Trashumancia 2022

Debido a las obras en la Puerta del Sol, las ovejas modificaron su tradicional recorrido. Empezando por el Puente del Rey, continuaron su travesía hacia la Plaza Mayor, pasando después por la plaza de Cibeles hasta Colón, donde hicieron un cambio de sentido para hacer el mismo recorrido a la inversa. Antes pararon en el Ayuntamiento para hacer el tradicional pago de los 50 maravedíes.

Como desde hace más de 25 años, pastores de toda España acudieron con sus rebaños para conmemorar el paso del rebaño por la cañada real.

Durante décadas el centro de Madrid fue paso diario para miles de animales, teniendo que pagar un pequeño impuesto por ello. De eso hoy sólo nos queda la Fiesta de la Trashumancia, en la que por un día, la ciudad se llena de ovejas.