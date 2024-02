Raúl, en tratamiento por un tumor cerebral: "Lo peor es dejar el colegio y a los amigos"

Raúl Leandro tiene 13 años, le gustan mucho los deportes y los videojuegos y se está curando de un tumor cerebral. En este Día Mundial del Cáncer Infantil su colegio Espíritu Santo de Madrid le ha preparado una sorpresa junto a la Fundación Aladina. Un amigo suyo, Hugo, le ha escrito una carta explicándole lo mucho que le han echado de menos durante su enfermedad. Hugo le dice: "Cuando me enteré de la noticia lo pasé muy mal pero se me pasó al saber que ibas a poder con ello".

"Nunca hay que rendirse, hay que vivir el presente"

"Lo peor era cuando estaba en el hospital con mi madre y veía días espléndidos fuera y me daban ganas de salir a jugar". Raúl relata así su experiencia durante el tratamiento de su tumor cerebral y lanza una recomendación a los niños a los que acaban de detectar que tienen un cáncer. "Que nunca hay que rendirse, hay que vivir el presente porque nunca sabes si algo malo te puede pasar. También algo bueno".

Luisa, su madre, nos cuenta que "si hay algo bueno que se puede sacar del cáncer es que aprecias cada momento, vives el presente y lo disfrutas". Asegura Luisa que "hay mucho desconocimiento del cáncer infantil porque siempre piensas que nunca te va a tocar". Ana, la hermana de Raúl, también ha sufrido junto a su hermano el largo proceso de la enfermedad. Dice de él que es un "valiente, gracioso y lleva la alegría por dentro".

La labor de la Fundación Aladina

Los niños del colegio Espíritu Santo se han reunido en el patio con los pañuelos de la Fundación Aladina y han formado un lazo gigante. Raúl lo ha visto desde su clase. "No es fácil", nos dice Paco Arango, fundador y presidente de la Fundación Aladina. "La enfermedad te quita de tu colegio, se te cae el pelo. Es un cambio de vida para los padres, los hermanos, para todo el mundo. Mucha parte de la enfermedad la pasas en casa. suele ser mínimo un año. Es un cambio de vida y por eso aunque podamos curarnos tenemos que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo".

Arango nos explica la campaña anual de la Fundación Aladina: el #PañueloChallenge. "Es una forma de que toda España se ponga un pañuelo, muestra su cariño. Hay que apoyar a los médicos, enfermeras y fundaciones que ayudan a los niños. Es un grito de guerra", apunta.

A Raúl la enfermedad le ha cambiado algunas cosas, entre ellas a lo que se va a dedicar cuando sea mayor. "Antes", nos cuenta "quería ser profesor pero ahora quiero ser médico, aunque no oncólogo porque no me gustaría tener que decirle a los niños que tienen un cáncer".