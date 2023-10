¿Por qué el hijo de Carmen Sevilla no ha ido al funeral?

Familiares y amigos deciden homenajear a Carmen Sevilla en una misa funeraria en la Iglesia de San Francisco de Borja, Madrid. Donde todos quieren despedirse de la que fue una de las mejores presentadoras de nuestro país, pero sigue habiendo una notable ausencia, la de su hijo Augusto Algueró quien decide mantenerse al margen e incluso esta dispuesto a emprender acciones legales contra todos aquellos que difamen su nombre.

Las sobrinas de Carmen Sevilla: Elena y Carmen afirman que este es su gran regalo para su tía: "Creo que a ella le hubiese encantado estar con todos vosotros y estar con toda la gente que quería." Aún así la polémica sobre donde están las cenizas de la presentadora seguía y Elena no duda en hablar: "Yo tuve la oportunidad de recogerlas y las recogí y él me dio la autorización."

Pablo Sebastián habla de los roces de Carmen Sevilla con su hijo

Aunque sus primas no quieren pronunciarse sobre la ausencia de Augusto algunos de los amigos de Carmen Sevilla como Pablo Sebastián no dudan en hacerlo: "Es que ese chico ha cambiado mucho, parece que cuando vio que la madre estaba con dinerito le pidió que le comprará un coche según me contó Carmen, ella le dijo que esperará y me parece que el chico se lo tomo a mal y ahí empezaron los roces"

Un gran cambio de actitud por respecto los familiares de Augusto ya que al principio todos querían hablar.

Está es la tercera despedida de Carmen Sevilla

El primer funeral de Carmen Sevilla fue junto Augusto en la estricta intimidad quien decidió no instalar ninguna capilla ardiente. Augusto solo contó con las personas más cercanas a él y las dos personas que ayudaron a su madre durante su enfermedad, porque querían tener una velada más tranquila y sobre todo alejada de los medios, lo que creo un gran descontento entre los amigos mas cercanos de la presentadora.

El segundo fue organizado por Rappel, en julio en la iglesia de San Antón de Madrid quien consigue reunir a amigos muy cercanos a Carmen Sevilla como Enrique del Pozo, Euprepio Padula, José Manuel Parada, Marily Coll o Regina Do Santos entre otros. La misa fue oficiada por el padre Ángel junto a otros tres sacerdotes, cantó en directo Pilar Jurado y se leyó una carta del hijo de Carmen en la que se decía "estar sin fuerzas y sin ánimo para compartir este emotivo encuentro"

¿Qué habrá pasado dentro de la iglesia para este cambio de actitud de sus sobrinas? ¿Han llegado a un pacto de no airear trapos sucios en televisión?