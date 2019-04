Primer caso de bebés robados en España que llega al Tribunal de Estrasburgo

Esta familia siempre había pensado que su hijo o su hermano había muerto en el hospital. A los 4 días de nacer se lo llevarón para darle un baño y dijeron que había fallecido. No se lo cuestionaron. El niño tenía un principio de labio leporino y le dijeron que tenía problemas para respirar y succionar. No hubo entierro y nunca vieron el cuerpo, pero no desconfiaron.

Su caso recuerda mucho al de otros de bebés robados, pero se ha convertido en el primero en España que llega hasta el Tribunal de Estrasburgo tras el rechazo a pronunciarse sobre el asunto por parte del Tribunal Constitucional. Algunas de las pruebas que esta familia ha aportado y que han servido para que el Alto Tribunal europeo haya entrado en el asunto son, por ejemplo, que la matrona no apuntó ninguna observación, como el labio leporino del crío, no figura el enterramiento del bebé en el registro del cementerio de San Rafael o la defunción está firmada ilegalmente.

"Empecé a mover papeles para tranquilizar a mi madre que pensaba que le habían robado a su hijo, dice Micaela, y entonces la que empezó a preocupares fuí yo al ver todas las irregularidades que se habían cometido", dice.