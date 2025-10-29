Pili, la 'peluquera de la DANA' que todavía no ha podido arreglar su casa: "Ha habido muchos timos con albañiles que se han ido con el dinero de la gente"

Cuando Pili perdió su peluquería y su casa tras el paso de la DANA por Paiporta lo que más echaba en falta era poder tener comida caliente en el plato. Así lo contaba a los micrófonos de Espejo Público. Aunque los voluntarios no dejaban que les faltara comida ella añoraba poder "guisar" para su familia.

Más Espejo tuvo entonces un pequeño gesto con esta vecina que veía en ese momento cómo su futuro se tambaleaba. El programa le regaló un pequeño hornillo con el que poder cocinar y que Pili recibía llena de alegría. "Mañana compraré unas pechuguitas para hacerlas", decía entonces.

"Estoy en tratamiento psicológico y voy mejor"

Hoy, un año después de aquella escena entrañable, los micrófonos del programa vuelven a casa de Pili; o lo que queda de ella. Recibe al equipo con una sonrisa, como ya lo hizo hace un año a pesar de todo lo que acababa de arrebatarle la DANA. Cuenta que se encuentra en tratamiento psicológico y que "va mejor" desde que le han cambiado el tratamiento.

Su casa todavía está lejos de estar restaurada. Los desconchados se abren paso en paredes húmedas aún que almacenan moho. Los enchufes se han colocado de manera abrupta y esta vecina ha hecho todo lo posible por retomar su vida en una casa arrasada por el agua.

Un año después de la DANA no ha sido capaz de encontrar albañiles de confianza porque "ha habido muchos timos de gente que ha dado el dinero y no han vuelto". Tiene la esperanza de que dentro de un año su casa vuelva a estar más habitable y promete abrir las puertas de su hogar al programa cuando sea así con la misma sonrisa que el agua no consiguió llevarse por delante.

