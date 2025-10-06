Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, Duki volverá a estar en El Hormiguero

El trapero argentino volverá al plató después de haber fascinado a todos en su primera visita.

Duki en El Hormiguero

El aclamado artista argentino Duki visita esta noche El Hormiguero para repasar junto a Pablo Motos su trayectoria musical y presentar el reciente documental de su vida que ha estrenado en Netflix. Considerado uno de los pioneros del trap en español, Duki ha pasado de las batallas de freestyle en su país natal a llenar estadios en todo el mundo.

Durante su paso por el programa, Duki hablará de cómo ha vivido este camino de éxito, de los retos de su carrera y de la conexión tan especial que mantiene con su público, que lo ha acompañado desde sus primeros pasos hasta lo más alto de la música internacional.

Sobre él:

Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki, es un rapero, compositor y cantante argentino que se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música urbana. Con su capacidad para fusionar géneros y reinventarse en cada proyecto, ha roto fronteras y se ha convertido en un referente indiscutible de la escena musical contemporánea.

