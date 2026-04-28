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Aniversario del apagón

"No se ve, pero nos están cobrando un peaje": así pagamos el apagón

Buscamos en el recibo el incremento del precio de la luz a consecuencia del apagón de hace un año. Pocos saben dónde encontrar el importe, aunque nadie duda que está y ven probable un nuevo “cero energético”.

Raúl García en Espejo Público.

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Raúl García
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El concepto es algo así como “servicio de ajuste”, pero no es sencillo encontrarlo en el recibo. Ese sobrecoste de luz que pagamos mes a mes permanece semioculto en muchas de las facturas, pero su bolsillo sabe que está ahí. Unos usuarios calculan que pueden ser unos cien euros, otros que veinte o algo así: “No se ve, pero está. Nos están cobrando un peaje”. Un año después, ¿Quién paga las consecuencias del gran apagón?

“Seguramente habrá otro apagón. No se ha tomado ninguna medida”

Dani es pescadero y nos muestra su último recibo de la luz: 491 euros. Asegura que hace un año era de la mitad, aproximadamente. No achaca la subida completa al apagón, pero “más de cien euros, seguramente son para compensar aquello”. Asegura que desde aquel día no hace compras grandes en Mercamadrid por miedo a que haya otro apagón: “Seguramente habrá otro porque no se ha tomado ninguna medida. De hecho, no sabemos siquiera porqué fue”.

Cincuenta euros más al año

¿Tiene sentido esa cantidad de más en el recibo de la que hablaba Dani? Seguramente sea muy aventurada, pero no es culpa suya: ¿Dónde figura ese concepto en el recibo? Manuel Palacín dirige una plataforma que defiende al consumidor de electricidad. Según sus análisis, cada familia pagará unos 50 euros al año para compensar el apagón: “porque tenemos activas centrales de generación de energía por si acaso. Hasta que no se hagan las inversiones que tocan en la red, vamos a tener que seguir pagando”. Es decir, un pago de manera preventiva para mantener la tensión.

"Confío en que cuando vuelva a pasar, los cables nuevos aguanten”

Un año después aún le duele el bolsillo a José Alberto “El Murciano”. Su popular asador de pollos “se fue a negro” y tuvo que cambiar todo el sistema eléctrico del negocio: “Unos 6.000 euros. Confío en que cuando vuelva a pasar, los cables que hemos puesto nuevos aguanten”. Sumen a la avería el lucro cesante de aquella jornada: otros 2.000. Su análisis económico de la electricidad es contundente: “hombre, carita sí que está. La luz está por las nubes”.

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