Aumenta la venta de artículos ante el temor por un nuevo apagón: "La otra vez me pilló sin nada en casa"

En estas dos ultimas semanas se han producido "variaciones bruscas de tensión", según informa Red Eléctrica. Ante las nuevas advertencias, en la calle se preguntan: ¿Realmente estamos preparados?. "Yo no tenía nada en casa, solo una vela, tuve que bajarme y me gasté un dineral en la tienda de al lado", asegura una señora en la puerta de una ferretería. "Velas, pilas, linternas, todo eso sería necesario", comenta otro vecino. Un fenómeno que no esperábamos, "nos pilló desprevenidos, y eso nos dio miedo", nos explica una mujer que dice que tuvo que correr a provisiones de comida.

Horas sin luz

Durante todo un día tuvimos que gestionarnos sin electricidad. No había comunicaciones, tampoco transporte público. En muchos locales, ni siquiera funcionaban los sistemas de tarjetas de crédito para poder pagar. "Eso le vino muy bien para aprender a mucha gente que ya esta acostumbrada a al tarjeta y nunca lleva efectivo", comenta un señor mayor que dice que en su cartera nunca faltan monedas, por si acaso.

"Lo más importante es asegurar que tenemos comida, agua, comprar conservas..." y añaden además "de nada sirve tener una linterna si no puedes comer...". Son muchas las cosas que utilizamos diariamente gracias a la electricidad y quedarnos de nuevo sin ella puede suponer un reto...

"A ver, la linterna puedes utilizar la del móvil" confía una vecina, pero ¿Qué ocurre si nuestro móvil también se quedase sin batería?, ¿Tenemos todos baterías portátiles?, "Bueno, eso es otro tema claro....", reconoce la vecina al caer en la cuenta de que también las comunicaciones necesitan de la red eléctrica para poder funcionar.

Desabastecimiento de los productos clave

Muchas ferreterías están hoy pendientes de la nuevas noticias. Fernando el propietario de una ferretería asegura que en abril su comercio quedó totalmente desabastecido "Fue una locura, todo el mundo venía a comprar pilas, baterías...". Productos básicos que no caemos en la cuenta que son esenciales si nos quedamos sin electricidad. El famoso Kit de emergencia contra apagones hoy ha vuelto a ser demandado en las tiendas y eso hace que el precio de alguno de los productos como el del camping gas se hayan disparado.

Linterna, mecheros, hornillos... y radios, fueron los productos que más se compraron entonces. Ahora, que las alarmas han vuelto activarse ante el nuevo anuncio de Red Eléctrica, en la calle tienen claro que seguimos sin estar preparados. "Yo creo que sobre todo los jóvenes pues son menos conscientes de la importancia de tener una linterna, pero mis padres que son mayores, ya lo tiene todo, velas, pilas, baterías... todo lo han preparado", sostiene una clienta de la ferretería.

Red Eléctrica ha hecho un llamamiento a la calma. No se espera un apagón inmediato ni existe el riesgo de que se produzca, pero si que destacan la importancia de poner medidas a tiempo a las variaciones bruscas de tensión que han registrado estas últimas semanas.

