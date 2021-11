Los padres de la joven muerta en la fiesta de Azuqueca: "Mi hija no consumía alcohol ni drogas"

Eva y José Vicente son los padres de Marina, la joven de 15 años que fallecía en una fiesta de Halloween en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Otros 6 jóvenes han sido ingresados tras haber sufrido una intoxicación con monóxido de carbono. Los progenitores están destrozados y agradecen a la Guardia Civil su rápida actuación.

La noche de la fiesta su hija le dijo que iría con una amigas a Azuqueca a comer pizza. A las 21,30 la joven escribió a su madre para indicarle que le diría dónde la podía recoger. Pasados unos minutos y al ver que su hija o respondía se fue a buscarla a Azuqueca. Cuenta esta madre que "Marina no era de la condición ni de no contestar ni de llegar tarde", señala. La madre se fue al cuartel de la Guardia Civil al no localizar a su hija. Llamó a sus amigas, que tampoco respondían al teléfono y finalmente consiguieron la ubicación de la fiesta a través del novio de una de ellas, con el que se pusieron en contacto.

La Guardia Civil tardó 10 minutos en dar con el local. "Gracias a cómo era mi hija así actué yo. Les enseñé mi móvil y la conversación que tuve con ella y actuaron en el momento". relata.

Estos padres aseguran que la muerte de su hija ha sido a causa de la inhalación de monóxido de carbono y en la fiesta no se consumió ni alcohol ni drogas. "No dio tiempo a que tomaran nada. Mi hija no consumía nada. Allí no se ha encontrado nada de alcohol", mantiene la madre. Cuenta Eva que su hija soñaba con ser médico y salvar vidas y de alguna manera con su muerte ha conseguido salvar la vida de otros 6 jóvenes.

