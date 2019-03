Los padres del "Cuco", denunciados por falso testimonio

Lo que el padre de Marta del castillo ha querido revelar en Espejo público es que el infiltrado trabajó bajo órdenes policiales, a pesar de que ahora desde la Policía no se quiera reconocer su vinculación con él. Lo cierto es que las grabaciones que Óscar (el infiltrado) revelara a la Policía, no fueron utilizadas en el juicio por la muerte y desaparición de Marta del Castillo. Algo que no sorprendió a Antonio del castillo porque "a mí me dijeron que estas grabaciones no tenían nada".

Sobre el juicio que en pocos días se va a celebrarcon el infiltrado y los padres del Cuco en el banquillo, Antonio del Castillo lo tiene claro. "Veo injusto que este hombre pueda ser condenado y me parece extraño que esto salga después de tantos años". Por último, Antonio del Castillo ha confirmado que han presentado un escrito de acusación contra los padres del "Cuco" por haber mentido en el juicio"