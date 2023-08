Los 'outfit' de la Familia Real en su primer posado veraniego en Mallorca

Primer posado del verano de la Familia Real al completo en Mallorca, los reyes y sus hijas han elegido un lugar espectacular de la isla, los jardines de Alfabia.

Para la ocasión la reina Letizia eligió un vestido fucsia, la princesa Leonor un traje verde y la infanta Sofía uno blanco estampado. Mientras iban caminando se han dado la mano mostrando así la buena sintonía que hay entre ellas. Don Felipe ha elegido una camisa de lino y un pantalón claro.

Los jardines de Alfabia, no es un escenario casual, ya que el objetivo es promocionar más rincones para visitar en la isla. De hecho esta no es la primera vez que los reyes inician su verano posando en algún lugar turístico y no en el Palacio de Marivent. En 2021, saliendo de la pandemia el lugar seleccionado fue el Monasterio de Lluch y el año pasado la Cartuja de Valldemosa.

La idea de potenciar lugares emblemáticos de la isla fue una iniciativa de don Felipe y doña Letizia cuando aún eran príncipes de Asturias y que ya se ha convertido en una tradición. Este año las vacaciones serán más cortas porque a mediados de agosto la princesa Leonor incia su formación militar en Zaragoza y la infanta Sofía se irá a Gales a cursar los dos años de bachillerato

Este jueves los reyes ofrecerán la tradicional recepción a la sociedad civil balear en el Palacio de Marivent. Dos días más tarde de esta recepción, el sábado 5 de agosto, el Rey Felipe VI acudirá a la entrega de trofeos de la regata de vela de la 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE, que se celebrará a las 21.00 horas en el recinto de Ses Voltes, en el Parc de la Mar de Palma. Por su parte, la Reina Letizia clausurará este domingo a las 21.00 horas, la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, en el Centro Cultural La Misericordia, en Palma.