Críticas a la princesa Leonor y la infanta Sofía por su encuentro privado con el cantante Harry Styles

El pasado viernes 14 de julio, más de 60.000 personas fueron al 'Nuevo Mad Cool' de Madrid para asistir concierto de Harry Styles. La princesa Leonor y la infanta Sofía fueron unas de esas miles de fans que disfrutaron del cantante británico.

Tras cantar y bailar éxitos como 'Watermelon sugar' o 'As it was', la princesa y la infanta tuvieron la oportunidad de conocer al cantante en un encuentro privado que tuvo lugar en su camerino. Esto ha suscitado numerosas críticas en las redes sociales.

Miles de personas contagiadas por el fenómeno fan del exmiembro de 'One Direction', han criticado el trato de favor de las hijas del rey, no solo por poder tener un encuentro con Harry Styles, sino también por entrar al concierto sin esperar cola.

La reina Letizia y la infanta Sofía conocen a Chris Heamsworth en 'El Hormiguero'

Aprovechando este suceso, los fans han recordado otra situación en la que la familia real pudo beneficiarse de su condición: el pasado mes de junio, la infanta Sofía acudió al programa 'El Hormiguero' junto a la reina Letizia y pudo conocer al actor Chris Hemsworth.

Esto es a lo que va a tener que renunciar la princesa Leonor

La princesa Leonor comenzará su formación militar a finales de agosto o comienzos de septiembre de este año. Lo hará en el mismo lugar donde realizó su padre la suya, en la Academia General Militar de Zaragoza y también durará 3 años.

Para poder iniciar su formación, la princesa tendrá que quitarse un piercing que lleva en la oreja. Se trata del segundo agujero de la oreja que se hizo recientemente en Gales. Se verá obligada a hacerlo puesto que la normativa de la institución así lo exige.