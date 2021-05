Nuria Fergó, sobre la fama: "Tuve que ir al psicólogo y no he dejado de ir cada vez que lo he necesitado.

Nuria Fergó, artista, ha reconocido durante la charla con Fran Rivera, colaborador del programa Espejo Público, que tuvo que ir a un psicólogo para gestionar su fama. "De la noche a la mañana pasé de ser anónima a ser conocida. Yo no quiero ser famosa, yo quiero vivir de la música. Soy muy de estar con los míos, pero he vivido en varias ciudades y me he adaptado bien."

"El hecho de ir a los sitios y sentir, sentirte observada. Yo soy tímida y me gustaría que no me miraran. Y soy muy sencilla muy normal y me da igual que no me miren. Que yo luego voy a subir al escenario y yo lo voy a dar todo" ha explicado Nuria Fergó a Fran Rivera.

La cantante ha relatado lo que siente cuando sube a un escenario. "La adrenalina te sube, la música, sales fuera y ya es como un subidón. Ahí sale el artista". Sobre la fama, Nuria Fergó ha contado que le costó bastante, sobre todo al principio. "Tuve que ir al psicólogo y no he dejado de ir cada vez que lo he necesitado. Pues para desahogarme, para explicar la sensaciones, el agobio que tenía, todo. Porque de la noche a la mañana de ser anónima a ser conocida y no poder bajar a comprar el pan era como ¿Qué hago?."

"Yo lo que pretendía era, yo no quiero ser famosa, yo quiero vivir de la música. Pero mi psicóloga me decía 'Nuria, la fama está unida al éxito. No puedes separarlo'. Y es que no tengo otra opción, es que no sé hacer otra cosa, solamente esto" ha recordado la cantante Nuria Fergó.

Lo mejor de la fama para Nuria Fergó es "que la gente te vea y estar con una sonrisa. Y sentir que me quieren y me admiran. Eso es lo más bonito para mí. Que la gente te respete y te admiré por tu trabajo."

No te pierdas la entrevista completa de Fran Rivera a Nuria Fergó en ATRESPLAYER.