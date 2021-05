Pastora Soler: "La vida me fue poniendo cosas que me ayudaron a superar mi crisis en un tiempo prudencial"

Pastora Soler, para su círculo más cercano Pili, recuerda cómo cuando era pequeña su madre le pedía que no cantara porque le daba vergüenza: "No sabía dónde meterse". Años después aquella niña que quería cantar llegó a lo más alto de la música.

Luis Sanz fue la persona que la descubrió como artista cuando era solo una niña y quien le puso su nombre artístico, con el que conservó sus iniciales originales. En sus inicios como artista Pastora Soler se preparó con una metodología "de la vieja escuela": usaba corsé, y estaba a dieta. "Luis Sanz era de los descubridores de artistas que cogían a una niña y la tenían que pulir", señala.

Este año ha vivido el día de la madre de una forma muy especial. Su madre está pasando por una época delicada y su hija de cinco años, Estrella, les alegró el día con un bonito regalo que hizo en el colegio. "Agradecí tener gafas y mascarilla porque se me saltaban las lágrimas", recuerda.

Pastora Soler ha recordado el episodio más difícil de su vida profesional. La cantante sufría un desmayo en el escenario que le alejaba de los escenarios cuatro años. Recuerda cómo tiempo después Joaquín Sabina pasó por lo mismo en un concierto y usó la expresión: "Me ha dado un 'Pastora Soler'". Una expresión que originó un gran revuelo y por la que el artista se disculpó con Pastora.

"Joaquín Sabina me llamó y me pidió perdón. Me dijo que me tenía en la cabeza cuando le ocurrió y lo dijo para que se entendiera por lo que había pasado", recuerda. Cuenta Pastora que se recuperó de aquella época gracias a las cosas que le fue poniendo la vida y "le ayudaron muchísimo a superarlo en un tiempo prudencial". Al poco tiempo de hacer un parón en su carrera se quedó embarazada de su hija Estrella y aquello la ayudó a recuperarse.

Pastora Soler es consciente de que tiene una voz potente. "Las voces grandes son las más frágiles y más sensibles", señala.

