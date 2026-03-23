Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gimnasio antifascista

Nace el gimnasio antifascista en Santiago de Compostela: "Para entrenar aquí, tenemos que hablar con esa persona y ver sus perfiles de redes para comprobar que es antifascista"

Amada García, un espacio deportivo inclusivo, promueve el deporte como herramienta contra el auge de la extrema derecha entre los jóvenes.

Imagen de Uxía, propietaria del gimnasio

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

En un contexto marcado por el auge de discursos de extrema derecha entre la juventud, el gimnasio Amada García, ubicado en Santiago de Compostela, se presenta como una alternativa que combina actividad física y compromiso político. Este espacio, que ya cuenta con más de un centenar de personas inscritas, nace con el objetivo de "llevar el antifascismo por bandera" y fomentar un entorno seguro, inclusivo y accesible para todos.

La iniciativa surge, según sus impulsores, de la preocupación por la creciente normalización de ideales reaccionarios. Frente a ello, proponen el deporte como una herramienta de cohesión social y conciencia política. En este gimnasio, se practican disciplinas como boxeo, judo, yoga o taichí, en un ambiente que busca alejarse de los modelos tradicionales.

Un espacio inclusivo y accesible

Uno de los rasgos más distintivos del Amada García es su modelo económico: no existen cuotas fijas. "Cada uno aporta lo que puede", explican desde la organización, con el objetivo de evitar barreras económicas. Además, el gimnasio se define como un espacio contrario a cualquier forma de discriminación, ya sea por razón de género, raza u orientación.

Uxía, promotora del centro, destaca que el deporte no es ajeno a la realidad social. "El deporte no deja de ser un ámbito más de nuestras vidas y como tal, es un lugar desde el que combatir los ideales fascistas", afirma. En este sentido, subraya que muchos gimnasios tradicionales pueden resultar "muy masculinizados y hostiles", lo que dificulta la participación de ciertos colectivos.

Deporte y comunidad frente al individualismo

Más allá del ejercicio físico, el gimnasio apuesta por el deporte como forma de socialización. "No es solo golpear un saco de boxeo, sino el ambiente que se genera al llegar, hablar con tus compañeras y sentirte parte de un grupo", explica Uxía. Esta dimensión comunitaria es clave para diferenciarse de otros espacios deportivos.

Para garantizar un entorno seguro, el centro exige a sus miembros aceptar sus principios antifascistas. "No nos podemos arriesgar a que llegue una persona que ponga en riesgo la seguridad del espacio", señala Uxía, quien añade que se realiza un proceso previo antes de aceptar nuevas incorporaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen del abogado

Un abogado, sobre la prórroga de los alquileres de Sumar: "Esta norma no impone sacrificios ni al propietario ni al inquilino"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Uxía, propietaria del gimnasio

Nace el gimnasio antifascista en Santiago de Compostela: "Para entrenar aquí, tenemos que hablar con esa persona y ver sus perfiles de redes para comprobar que es antifascista"

Imagen de Josep Borrell

Borrell, muy crítico con la actitud de la OTAN en el conflicto iraní: "Rutte debe tener un poco más de dignidad"

Imagen de dueño de 20 gasolineras

El dueño de 20 gasolineras habla sobre si hay trampa o no en los precios: "Nos vamos a beneficiar tanto como el Gobierno quiera que nos beneficiemos"

"Podrían hacer de Las Grecas perfectamente": estos son los números que Manel Fuentes se imagina ver en Tu cara me suena 13
Muy pronto, estreno

"Podrían hacer de Las Grecas perfectamente": estos son los números que Manel Fuentes se imagina ver en Tu cara me suena 13

Imagen de Pilar Velasco y Juan Soto Ivars
Violencia machista

Juan Soto Ivars, sobre la violencia vicaria: "Hay un número mayor de niños asesinados por sus madres y eso no sale en los medios"

Cristina Tortosa
Exclusiva

Cristina, prima de Silvia Tortosa, sobre la decisión de Ana Congost de enterrarse junto a ella: "Me parece surrealista"

Ana Congost, amiga y heredera universal de Silvia Tortosa, aseguró en nuestro programa que se enterraría junto a ella. Una decisión que a la familia de la actriz no parece convencer demasiado.

Críticas a Jaime de los Santos.
Polémicas declaraciones

Eduardo Rubiño, de Más Madrid, pide a Jaime de los Santos que se disculpe después de decir que los ministros de Sumar "son poco aseados"

Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del PP, se ha referido a los integrantes de Sumar como "personajes poco aseados". Unas declaraciones que ha criticado duramente Eduardo Rubiño (Más Madrid) pidiéndole una disculpa. "Que no hunda más el nivel de la política española".

Imagen del abogado

Un abogado, sobre la prórroga de los alquileres de Sumar: "Esta norma no impone sacrificios ni al propietario ni al inquilino"

Eva Soriano, tras su lesión en El Desafío: “Estoy poniendo en peligro mi integridad física”

Eva Soriano, tras su lesión en El Desafío: “Estoy poniendo en peligro mi integridad física”

Imagen de Joaquín Manso

El "dardo" de Joaquín Manso a Sumar: "Habéis dejado de ser creíbles, no sois una fuerza con autonomía política"

Publicidad