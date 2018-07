Miguel Montes Neiro: "Quiero que mi vida sea un camino de rosas"

Sus 36 años entre rejas comenzaron cuando tenía 26, en un calabozo del cuartel de Ceuta en el que prestaba servicio como legionario. En todo ese tiempo se fugó siempre que pudo, arañando 1.386 días de libertad en los que se enamoró, se casó y tuvo dos hijas.

No ha pedido perdón a sus víctimas, pero si alguna lo necesita, lo pedirá. Insiste en que solo les robó, y que nunca, en toda su dilatada carrera criminal, tocó un solo pelo a nadie. En la cárcel sí, allí dio más de un bofetón para hacerse respetar. "Más tendría que haber dado".

Miguel asegura que no va a volver a delinquir, no quiere volver a la cárcel. "Creo que cuando llegue a los 70 estaré para arrastrame. Me han dado muy mala vida" cuentael que fue el preso de mayor duración de España.

"Cambiaría todo del pasado menos el nacimiento de mi hija". Considera que las circunstancias del momento le llevaron a todo lo que le ocurrió y espera su vida a partir de ahora sea "un camino de rosas".