Cambios estructurales en el ICE: dimite su director interino tres semanas después que el comandante de la Patrulla Fronteriza

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), Todd Lyons, acaba de dimitir. Encargado de supervisar el plan de deportación masiva de Donald Trump, Lyons deja atrás un mandato marcado por el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del ICE, medio centenar en un año.

Según dicta el comunicado emitido por el nuevo secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin; el responsable interino abandonará su puesto el próximo 31 de mayo.

"El director Lyons ha sido un gran líder del ICE y una figura clave a la hora de ayudar a la Administración Trump a expulsar de las comunidades estadounidenses a asesinos, violadores, pederastas, terroristas y miembros de bandas", ha manifestado Mullin en sus redes sociales.

Cambios de emergencia

La dimisión de Lyons se suma a la ola de renuncias en la cúpula de la policía migratoria. La más reciente la de Greg Bovino, el polémico comandante de la Patrulla Fronteriza.

Durante nueve meses, Bovino ha orquestado una campaña famosa por emplear tácticas violentas y una promoción frenética en redes sociales.

Mientras agentes federales reprimían protestas en una ciudad tras otra, Bovino solía estar a pie de campo en las redadas. "Fuimos tan lejos como pudimos, pero siempre hay una solución creativa e innovadora para atrapar a más", ha sido el lamento de Bovino tras su cese.

Washington baja la cabeza

La Casa Blanca se ha vuelto alérgica a la senda de memes provocadores — que ellos mismos iniciaron el pasado 24 de diciembre, en el que Papá Noel detenía y deportaba migrantes como regalo de Navidad —, los equipos de cámaras integrados o los funcionarios disfrazados.

La persona que más sufrió las consecuencias provocadas por los funcionarios disfrados fue la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue destituida de su cargo el pasado me de marzo. Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma, fue el elegido por Trump para ocupar su puesto desde el pasado 31 de marzo.

La prometida mano dura de la Administración Trump, ampliamente difundida en las redes sociales con vídeos muy polémicos y provocativos, se volvió en su contra en el momento en que la actuación de los agentes de su policía de inmigración se cobró la vida de dos estadounidenses: Rene Good y Alex Prettica.

Ahora, la administración Trump ya no presume tanto.

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