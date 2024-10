El mensaje viral de un enfermo de cáncer: "La muerte es inevitable y si esto me da la oportunidad de despedirme de mis seres queridos lo voy a hacer"

Hace a un mes que le detectaron una metástasis en la médula a Jose Carlos. Pasó de hacer un domingo en la montaña 6.000 kilómetros en bicicleta a ser paralítico el siguiente miércoles.

Es catedrático en la universidad y también ejerce como médico. Ayuda a sus pacientes a que acepten su enfermedad y no les esconde aspectos de su duro diagnóstico porque cree que es lo más realista y lo que más puede ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Este año se han detectado en España 785 casos de cáncer al día, 33 cada hora. Una cifra alarmante que desvela el sufrimiento de 286.664 personas.

José quiere pasar tiempo con sus hijos y cocinar sus platos favoritos

José ha descuidado muchas cosas a lo largo de su vida que ahora quiere hacer y aprovechar al máximo, como pasar tiempo con sus hijos y cocinar sus platos favoritos.

Afirma que el cáncer es un problema que tiene una connotaciones culturales tremendas. "Muchísima gente con cáncer empieza a ocultar las cosas, se deprimen y al paciente no le cuentan la verdad". Puntualiza que él tiene un cáncer pero no terminal. "De momento hoy no me voy a morir y en los próximos días tampoco".

Esta historia de lucha y superación ha creado muchas dudas en nuestros colaboradores que se preguntan hasta que punto las personas que sufren de cáncer evitan hablar de la muerte próxima porque así creen alejarla, a lo que José Carlos responde que este pensamiento solo te amarga: "No aplazas nada porque esto es un tema biológico, solo te amargas".

Aunque recuerda que hay que estar preparado para encajar golpes y que te preparan toda la vida para ello, echa mucho de menos lo que tanto le gusta, su bici.