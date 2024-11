Matías Prats cuenta cómo vivió los momentos de tensión con los Reyes en Paiporta: "Ahí quedará ese gesto"

La visita de los reyes Felipe VI y doña Letizia a Paiporta (Valencia) se ha convertido en un símbolo de la desesperación y el nerviosismo que se vive entre los afectados por la DANA días después de la tragedia. Los monarcas se abrían paso entre la multitud increpados por los gritos de algunos de los presentes hasta que estos empezaron a lanzarles barro e incluso algunos objetos. Una de las primeras en recibir el impacto del barro fue precisamente la reina Letizia. Pese a este ambiente crispado los reyes decidieron seguir con su visita y desoír las recomendaciones de los cuerpos de seguridad que les instaban a cancelarla.

"Me acerqué al Rey para preguntarle qué estaba viendo y qué opinaba"

Una de las personas que habló con el Rey antes de que se produjeran estos momentos de tensión fue el periodista de Antena 3 Noticias Matías Prats. El presentador se había trasladado a Paiporta para presentar desde allí el informativo, dado que ha sido una de las zonas más afectadas por esta catástrofe. Cuenta Matías que el equipo estaba recogiendo los testimonios de los afectados cuando llegaron los Reyes. "Cuando llegó a mi altura en la calle de Valencia me acerqué a preguntarle qué estaba viendo y qué opinaba. No me dio tiempo porque él me dijo que no podía atenderme", recuerda.

Después de ese diálogo comenzó el lanzamiento de barro. La primera en ser impactada es la reina en la cara. En ese momento llueven objetos y piedras, recuerda Matías Prats. Una de las piedras golpea en la frente de uno de los guardaespaldas de la reina, que siguió protegiéndola a pesar de que le sangrara la herida. En ese momento se activa el protocolo de seguridad y se recomienda también al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que cancele su visita.

La opinión de Matías Prats sobre la visita de los reyes

Cree que este ha sido un acto muy arriesgado por parte de los Reyes pero en el fondo lo ve positivo. Cuenta lo que él mismo ha visto con sus propios ojos: "Qué desastre, qué tragedia, qué calamidad". Lamenta la terrible cifras de víctimas mortales que deja esta DANA pero recuerda que los vivos también han perdido todo lo que tenían y se han quedado días sin agua ni luz en sus casas. Mantiene además que la ayuda "ha tardado mucho en llegar" para algunas localidades.

Hay que ser comprensivos porque hay mucha indignación y mucha pena. "Ahí quedará ese gesto de sus majestades", apunta.