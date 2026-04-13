Péter Magyar, así es el carismático jurista que ha pasado de ser parte del partido de Orbán a derrocar sus 16 años de hegemonía ultra

Péter Magyar tiene 45 años y estudió derecho. Su triunfo en las elecciones de Hungría lo lleva hoy a la portada de la mayoría de periódicos en el mundo, sin embargo, hace solo dos años era un gran desconocido.

Este carismático jurista ha irrumpido con una fuerza incuestionable en el escenario político del país centroeuropeo que desde hace más de un año ya lideraba las encuestas de opinión y ahora se concreta en una victoria por 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que ha gobernado el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

Péter Magyar con su partido Tisza es un político que con su discurso conservador y crítico con la corrupción logró canalizar el hartazgo de los húngaros y poner fin a los 16 años de hegemonía del todopoderoso Viktor Orbán.

Es curioso que formó parte del partido ultra, pero rompió con él en en 2024 cuando formó su propio partido, el Tisza. Antes de ganar estas elecciones en su currículum destaca que trabajó como diplomático en Bruselas.

La Unión Europea respira aliviada tras la derrota de Orbán. La presidenta de la Comisión Europea destaca que Hungría "ha elegido a Europa", mientras que otros líderes europeos también celebran la victoria de Magyar: "Avancemos juntos hacia una Europa más soberana", ha dicho Macron.

Reacciones en España a los resultados húngaros

La victoria de Magyar ha conseguido además algo inédito en nuestro país. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han puesto de acuerdo en la celebración de dichos resultados. Pedro Sánchez ha comentado en su cuenta de X que "hoy ganan Europa y los valores europeos"; ha felicitado "a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas" y ha manifestado su deseo de "trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos".

Por su parte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la misma red X, ha considerado que "es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente". "Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania -ha añadido Núñez Feijóo- tenemos motivos para el optimismo", y ha comentado así mismo que es un "gran día para los húngaros y para @magyarpeterMP, al que acabo de felicitar por esta gran victoria. El próximo gran éxito del EPP será en España".

En la dirección opuesta también se ha pronunciado Santiago Abascal que asegura en la misma red social: "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orban la pone en peligro. Orban deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

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