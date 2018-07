Un maltratador llamado José Bretón

La situación intramuros en la vida de José Bretón era todo un infierno para su mujer Ruth Ortíz y sus hijos. José Bretón la maltrataba psíquica y físicamente. Una testigo le ha dicho al juez que presenció en varias ocasiones cómo le pegó no una sino unas cuantas bofetadas al pequeño José.

"Un mes antes de separarse, en agosto, quedamos con Ruth y con José. Y él, sin venir a cuento, le soltó un bofetón al pequeño. No lloró ni nada, parecía acostumbrado. Ruth no estaba presente. Nosotros no queríamos quedar con ellos, porque José trataba muy mal a Ruth y también a los niños. Pero lo hacíamos por ella. Yo no le conté nada de la bofetada a Ruth, no quería hacerla sufrir", afirma este testigo.

José Bretón ha sido imputado por el juez en un delito de detención ilegal con el agravante de parentesco