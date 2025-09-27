Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un bebé con un raro defecto congénito será operado para reconstruir su cara partida en dos

Brody Shain, de Texas, nació con el labio y paladar bilateral hendido grave y, los padres, a través de la plataforma GoFundMe han conseguido recaudar dinero para someter a su bebé a una cirugía que cambiará su vida.

Paula Hidalgo
Publicado:

Brody Shain es un bebé prematuro que nació en Rockwell, en Texas, con un raro y grave defecto congénito: tiene el labio y el paladar hendido bilateral grave, lo que deja su cara prácticamente dividida en dos. Además, padece una encefalocele en la boca, una malformación en la que parte del cerebro sobresale a través de una abertura en el cráneo.

Esta condición es muy poco común (se da en uno de cada 100.000 nacimientos), y le obliga a alimentarse mediante una sonda, exponiéndose a infecciones constantes. A pesar de todo, su madre, Brandy, lo describe como un niño lleno de luz: "Tiene una sonrisa que ilumina cada habitación y ha estado luchando con una determinación increíble".

La cirugía que puede cambiarlo todo

Los médicos del Medical City Children’s Hospital de Dallas ya han diseñado un plan quirúrgico para mejorar su calidad de vida y su apariencia. La primera intervención, prevista para finales de septiembre (apenas tres días antes de su primer cumpleaños), será clave para que Brody pueda respirar, alimentarse y crecer sin depender permanentemente de sondas.

El doctor Jeffrey Fearon, cirujano especializado en casos similares, forma parte del equipo que lo atenderá. Ha realizado ya más de una docena de operaciones de este tipo. "Mi especialidad es tratar de lograr que los niños tengan una apariencia lo suficientemente buena como para que tal vez puedan experimentar un beso en una cálida noche de verano, o puedan involucrarse en una relación con otra persona, que es lo que realmente le da sentido a la vida. Sí, creo que Brody tiene buenas posibilidades de llegar a ese punto", explicó.

La operación consistirá en reconectar los dos lados separados de la cara y extirpar el encefalocele. Será la primera de varias cirugías previstas para los próximos meses.

Una familia volcada en salvarlo

El coste de la primera cirugía asciende a 15.000 dólares, una cantidad inasumible para la familia, que vive con lo justo y en la que Brandy dejó de trabajar para cuidar de su hijo. Por ello, lanzaron una campaña en 'GoFundMe' que superó con creces la meta: lograron recaudar cerca de 20.000 dólares. "¡No puedo esperar a ver cómo se verá!", confesó la madre tras conocer que podrán asumir la primera intervención.

En los once meses que lleva de vida, Brody ha pasado largas temporadas hospitalizado por infecciones y complicaciones. Ahora, su familia afronta esta operación con esperanza: "Es difícil comprender el panorama general, pero a medida que avanzamos, lo abordamos día a día", aseguró Brandy. La primera cirugía, que marcará un antes y un después, será el comienzo de un largo camino hacia la reconstrucción de su apariencia.

