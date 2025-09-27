Marron enciende un laberinto de llamas para impresionar a Alejandro Amenábar y Julio Peña

Durante la visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña, Marron preparó un experimento tan visual como cinematográfico: un recorrido de fuego en forma de laberinto que se encendió en honor a la película que ambos presentaron en el programa.

El montaje se realizó con etanol, un combustible limpio y seguro para este tipo de demostraciones. A lo largo del trayecto, distintas sales químicas transformaron el color de las llamas, mostrando la “firma luminosa” de cada elemento. En la primera fase, el cloruro de calcio tiñó el fuego de un naranja brillante; después, el cloruro de cobre lo convirtió en un azul verdoso; y finalmente, el cloruro de estroncio generó un rojo intenso, similar al de los fuegos artificiales.

El experimento sirvió para explicar la base de la espectroscopía de emisión: cada elemento emite luz a longitudes de onda características cuando sus electrones, excitados por el calor, regresan a su estado original. Una técnica fundamental en la ciencia moderna que permite desde analizar muestras en laboratorios hasta descubrir la composición de las estrellas.