Avance Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis
“No me fío un pelo de Susana”: Manuel Díaz y Virginia Troconis visitan Emparejados
El matrimonio llega al programa con muchas ganas de pasar un buen rato junto a Joaquín y Susana Saborido. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
Manuel Díaz se ha presentado como ‘El Cordobés’, “sabéis que llevo media vida vestido de luces y ahora la luz la pone ella, mi mujer”, ha asegurado el diestro al presentar a Virginia Troconis.
El matrimonio que lleva más de veinte años casados ha asegurado que visitan Emparejados con muchas ganas de divertirse y Manuel Díaz ha confesado que “no me fío un pelo de Susana”.
Disfruta del programa esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
