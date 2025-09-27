Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

“No me fío un pelo de Susana”: Manuel Díaz y Virginia Troconis visitan Emparejados

El matrimonio llega al programa con muchas ganas de pasar un buen rato junto a Joaquín y Susana Saborido. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Manuel Díaz y Virginia Troconis visitan Emparejados

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Manuel Díaz se ha presentado como ‘El Cordobés’, “sabéis que llevo media vida vestido de luces y ahora la luz la pone ella, mi mujer”, ha asegurado el diestro al presentar a Virginia Troconis.

El matrimonio que lleva más de veinte años casados ha asegurado que visitan Emparejados con muchas ganas de divertirse y Manuel Díaz ha confesado que “no me fío un pelo de Susana”.

Disfruta del programa esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Yatra coach de La Voz

La inesperada coincidencia entre una talent y Sebastián Yatra en La Voz: “He nacido el mismo día que tú”

Manuel Díaz y Virginia Troconis visitan Emparejados

“No me fío un pelo de Susana”: Manuel Díaz y Virginia Troconis visitan Emparejados

El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto

El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto

Shelly
Nos lo cuenta

Shelly, la primera mujer rockera de nuestro país, vuelve a los 77 años: "Me aparté de la música cuando murió mi marido"

Sebastián Yatra
Resumen de la gala

La competitividad estalla en las segundas Audiciones de La Voz: Malú toma ventaja con Yatra y Pablo en guerra

Pablo López
Avance

En la próxima noche de Audiciones a ciegas de La Voz: nervios, bailes y nuevas rivalidades

Sebastián Yatra, Malú, Mika y Pablo López recibirán en el escenario a nuevas grandes voces y harán lo que sea para conseguirlas.

Libertad, talent de La Voz
Actuación | Audicio

¡Tensión hasta el final! Malú bloquea a Mika en el último segundo para quedarse con Libertad

La talent ha interpretado Roxanne’ de The Police con una fuerza brutal que le ha servido para entrar en La Voz.

Judit, talent de La Voz

“Hoy no ha sido tu gran actuación”: Malú se sincera con esta talent que no pasa las Audiciones

Nando, talent de La Voz

Nando derrocha estilo en una actuación perfecta en La Voz: “Falta solo emoción”

Nayo, talent de La Voz

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Publicidad