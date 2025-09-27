Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nuevos documentos vinculan a Elon Musk, Bannon y Thiel con el caso Jeffrey Epstein

Agendas recién publicadas por legisladores demócratas muestran reuniones previstas entre Epstein y figuras cercanas a Trump, aunque no implican delitos

Imagen de Jeffrey Epstein y Elon Musk.

Imagen de Jeffrey Epstein y Elon Musk.

Irene Delgado
Publicado:

Nuevas revelaciones documentales detallan encuentros planificados entre Jeffrey Epstein y figuras influyentes del entorno conservador estadounidense, incluyendo a Elon Musk, Steve Bannon y Peter Thiel. Los documentos, difundidos este viernes por legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, incluyen correos electrónicos, itinerarios de reuniones y manifiestos de vuelo. Entre ellos, figura una nota del 5 de diciembre de 2014 que menciona un "recordatorio" sobre un posible viaje de Musk a una isla el día siguiente: "¿Sigue en pie?". No se especifica si se trataba de la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes ni si dicho viaje llegó a realizarse.

También se incluyen otras citas agendadas por Epstein, como un desayuno con el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, programado para el 16 de febrero de 2019, y un almuerzo con Peter Thiel fechado el 27 de noviembre de 2017. Ambos encuentros aparecen reflejados en los correos electrónicos que integran parte de las más de 8.500 páginas de archivos entregados por el patrimonio de Epstein al Congreso.

Además, se registran planes de reunión con otras personalidades como Bill Gates, e incluso aparece un manifiesto de vuelo del 12 de mayo de 2000 que señala al príncipe Andrés de Inglaterra como pasajero del avión privado de Epstein, junto a Ghislaine Maxwell. Registros financieros proporcionados al comité también hacen referencia a pagos dirigidos a una persona identificada como "Andrew".

En ninguno de los casos la documentación sugiere la comisión de delitos por parte de los mencionados. Aun así, los legisladores demócratas sostienen que las conexiones evidencian la cercanía de Epstein con miembros de las élites económica y política.

"Debería estar claro para todos los estadounidenses que Jeffrey Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo", afirmó Sara Guerrero, portavoz de los demócratas en el comité. Añadió que cada nuevo documento "aporta datos valiosos para esclarecer el alcance de sus redes y buscar justicia para las víctimas".

Estas publicaciones surgen tras semanas de tensión en el Congreso por la decisión inicial del Departamento de Justicia de no compartir más información sobre el caso. Esa postura provocó fuertes críticas desde sectores ligados al expresidente Trump, que reclaman transparencia y la publicación completa de los llamados 'Archivos Epstein'.

Mientras los demócratas insisten en que aún hay información pendiente de salir a la luz, los republicanos del comité han calificado los documentos difundidos como "noticias viejas". También acusan a sus colegas de ocultar nombres de figuras demócratas implicadas en la documentación.

La investigación en el Congreso continúa, en paralelo a una revisión del caso por parte del Departamento de Justicia. Epstein, quien fue condenado en 2007 por delitos sexuales y más tarde acusado de tráfico y abuso de menores, murió en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio.

