El pasado de Khimuke en Antena 3: antes de sorprender en La Voz… ¡lo dio todo en La ruleta de la suerte!

Perla, la talent que se unió al equipo de Malú en las primeras Audiciones a ciegas ya había participado en otro programa de la cadena.

Perla, talent de La Voz 2025, en La ruleta de la suerte

Patri Bea
Publicado:

Al final de las primeras Audiciones a ciegas de La Voz pudimos conocer a Perla, una joven cuyo nombre artístico es Khimuke y que consiguió entrar en el programa gracias a que Malú pulsó el botón y apostó por su talento.

En el programa, Perla confesó que descubrió la música gracias a su madre, que ha sido su gran influencia en la música y precisamente con ella participó hace no mucho tiempo en otro programa de la cadena… ¡La ruleta de la suerte!

En un especial por el Día de la madre, Khimuke participó junto a la mujer que le dio la vida, Angy y confesó que parte del premio que se llevase en el programa lo dedicaría a su carrera musical y otra a visitar su país natal, República Dominicana.

Perla, talent de La Voz

Lo más curioso de la visita de la joven al programa fue que pidió cantar el trocito de una canción que había compuesto de camino al programa en el que mencionaba a los presentadores. ¡Menudo momentazo nos regaló!

Estamos convencidos de que en La Voz, Perla Khimuke seguirá sorprendiéndonos con su voz y su carisma. ¿Logrará hacerse un hueco en la final? ¡No te pierdas el programa, todos los viernes a las 22:00h en Antena 3!

Perla, talent de La Voz 2025, en La ruleta de la suerte

