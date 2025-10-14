El último barómetro del CIS de Tezanos provoca la reacción de Carlos Alsina: "No cabe en ninguna cabeza"

La última encuesta sobre intención de voto del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) estima una victoria del Partido Socialista con una amplia ventaja de 15 puntos sobre el Partido Popular, seguido de cerca - 2 puntos por detrás - por Vox. No es la misma fotografía demoscópica que obtienen otros sondeos.

El exsecretario general del PSOE del País Vasco, Nicolás Redondo analizaba indignado este último trabajo del CIS que preside José Félix Tezanos como una falta de respeto a la ciudadanía.

Una izquierda sobredimensionada

Los periodistas Carlos Alsina y Susanna Griso retomaban la conexión semanal entre los programas Espejo Público y Más de Uno. Alsina hacía una lectura contundente sobre esta encuesta: "No cabe en ninguna cabeza demoscópica".

Argumentaba su 'titular' por la sorprendente evolución de los resultados de los sondeos realizados por el CIS en tan solo dos meses, pasando de un empate técnico a una distancia de 15 puntos porcentuales entre los dos grandes partidos. Esos cambios no se corresponden con la realidad, a ojos del periodista.

"Sobre si está sobredimensionado el votante de izquierdas, es una tradición en Tezanos", sentenciaba Carlos.

Susanna por su parte daba apuntalaba lo argumentos de Carlos con los datos que acababa de dar un exdirector de investigaciones del propio CIS: "En 41 de 42 de elecciones, sobredimensionó el voto de la izquierda".

