Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'Al Otro Lado'

El último barómetro del CIS de Tezanos provoca la reacción de Carlos Alsina: "No cabe en ninguna cabeza"

Una clara victoria socialista con los populares y Vox muy alejados y casi empatados es la sorprendente radiografía tomada por el CIS de Tezanos. Carlos Alsina y Susanna Griso no se explican los datos y concluyen que el voto de la izquierda está sobredimensionado.

Carlos Alsina, sobre el CIS

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La última encuesta sobre intención de voto del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) estima una victoria del Partido Socialista con una amplia ventaja de 15 puntos sobre el Partido Popular, seguido de cerca - 2 puntos por detrás - por Vox. No es la misma fotografía demoscópica que obtienen otros sondeos.

El exsecretario general del PSOE del País Vasco, Nicolás Redondo analizaba indignado este último trabajo del CIS que preside José Félix Tezanos como una falta de respeto a la ciudadanía.

Una izquierda sobredimensionada

Los periodistas Carlos Alsina y Susanna Griso retomaban la conexión semanal entre los programas Espejo Público y Más de Uno. Alsina hacía una lectura contundente sobre esta encuesta: "No cabe en ninguna cabeza demoscópica".

Argumentaba su 'titular' por la sorprendente evolución de los resultados de los sondeos realizados por el CIS en tan solo dos meses, pasando de un empate técnico a una distancia de 15 puntos porcentuales entre los dos grandes partidos. Esos cambios no se corresponden con la realidad, a ojos del periodista.

"Sobre si está sobredimensionado el votante de izquierdas, es una tradición en Tezanos", sentenciaba Carlos.

Susanna por su parte daba apuntalaba lo argumentos de Carlos con los datos que acababa de dar un exdirector de investigaciones del propio CIS: "En 41 de 42 de elecciones, sobredimensionó el voto de la izquierda".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena3 Noticias

Marlène Mourreau, de sex symbol al olvido: "Llego delante del productor y le veo bajándose la bragueta"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Carlos Alsina, sobre el CIS

El último barómetro del CIS de Tezanos provoca la reacción de Carlos Alsina: "No cabe en ninguna cabeza"

Reencuentro con rehenes.

El tío de uno de los rehenes de Hamás cuenta las torturas de los cautivos: "Al ser liberado uno de ellos solo quería que le diera la luz"

Nicolás Redondo, sobre Sánchez en la cumbre

Nicolás Redondo, sobre la presencia de Pedro Sánchez en la cumbre de paz: "No pintaba nada"

Goyo y Vaquero
Con Trancas y Barrancas

Goyo Jiménez y Vaquero confiesan entre risas sus “pecados” de monologuistas en El Hormiguero

Susanna Griso celebra el 20 aniversario de Espejo Público esta noche en El hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Susanna Griso celebra el 20 aniversario de Espejo Público en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a JJ Vaquero y Goyo Jiménez en El Hormiguero
Con mucho humor

Así ha sido la entrevista completa a JJ Vaquero y Goyo Jiménez en El Hormiguero

Los cómicos han sido los protagonistas de una noche marcada por las risas y el humor.

Ciencia
¡Espectacular!

El equipo de ciencia de El Hormiguero supera un nuevo reto: levantar a una persona con cuerdas y sin errores

Durante la visita de Vaquero y Goyo, Marron volvió a sorprender con un experimento espectacular que demostró la fuerza, la coordinación y la precisión de su equipo.

JJ Vaquero y Goyo Jiménez se ponen a prueba con la Film Symphony Orchestra: "Qué bien suena"

JJ Vaquero y Goyo Jiménez se ponen a prueba con la Film Symphony Orchestra: "Qué bien suena"

"Me vi borracho en el entierro de mi suegra": JJ Vaquero desvela cómo consiguió dejar sus adicciones

"Me vi borracho en el entierro de mi suegra": JJ Vaquero desvela cómo consiguió dejar sus adicciones

¡Menuda remontada! Rosa adelanta a Manu en El Rosco y le pone contra las cuerdas

¡Menuda remontada! Rosa adelanta a Manu en El Rosco y le pone contra las cuerdas

Publicidad