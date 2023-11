"La Ley de Amnistía es un ataque al Estado de Derecho"

Espejo Público ha entrevistado a Nuria Díaz, una de las vocales del Consejo General del Poder Judicial que ha firmado la declaración contra la amnistía. "No es una declaración política, no es un informe porque no conocemos el texto, pero sí es una manera de llamar la atención del resto de poderes públicos y de la opinión publica sobre lo que entendemos constituye un ataque al Estado de Derecho", dice la magistrada.

Díaz ha explicado que no es la primera vez que se pronuncian, que ya lo hicieron en 2017 para denunciar la creación de una comisión especial en Cataluña para estudiar violaciones de derechos fundamentales que entendían que incidían en la independencia judicial.

Dice Nuria Díaz que la futura ley de amnistía "convierte en papel mojado las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de todos los jueces y magistrados que han intervenido a lo largo de este proceso".

Ha cometido delitos muy graves

Para la vocal del CGPJ Carles Puigdemont ha cometido delitos muy graves y que se traslada el mensaje a la sociedad de que cuando interesa políticamente una persona puede quedar impune. Preguntada por si es demasiado pronto para haber firmado esa declaración responde que "aunque algunos puedan pensar que es prematuro hacer una declaración sin conocer la proposición de ley creo que tenemos elementos suficientes para llamar la atención de la opinión pública sobre lo que consideramos un peligro para la independencia judicial". "Consideramos que genera un marco en el que se va a dar una impunidad de una clase política sólo y exclusivamente en beneficio de una persona".