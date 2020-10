Las contradicciones entre la versión de Josep Maria Mainat y su mujer Angela Dobrowolski, a la que acusa de intento de asesinato

El juez ha decretado una orden de alejamiento para Angela Dobrowolski, que no se podrá acercar a menos de un kilómetro de sus hijos ni de Josep Maria Mainat, que pedirá un informe psicológico sobre el estado de su aún esposa, investigada por presuntamente haberle intentado matar el pasado mes de julio.

Este domingo el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona acordó mantener en libertad provisional a Dobrowolski. La causa se mantiene abierta por un presunto de homicidio en grado de tentativa, y Mainat, que ha declarado como víctima, ha afirmado estar "contento" de que el juez no haya enviado a prisión a Dobrowolski.

Mainat ha confirmado ante el juez la misma declaración que hizo a los Mossos d'Esquadra, y a partir de la cual se abrió la investigación, ha afirmado: "He leído que yo aseguro que mi mujer intentó asesinarme. Jamás he dicho esto. He dicho que ha pasado esto, he estado a punto de perder la vida y hay muchos puntos de esa noche que no veo claros, quiero que se investigue con un buen abogado y unas buenas pruebas periciales".

También ha explicado que pedirán un informe psicológico sobre Dobrowolski, y sobre la noche de los hechos ha dicho: "Cuando me desperté, evidentemente estaba muy aturdido, y lo último que recordaba hasta despertarme era que Angela estaba poniéndome unas inyecciones. En aquél momento hice una conexión obvia".

Unos minutos después de las declaraciones de Mainat, han salido del edificio Dobrowolski y su abogado, Jorge Albertini, que han contradicho las afirmaciones del productor televisivo sobre lo ocurrido en el procedimiento.

"Faltan pocos días para el cumpleaños de mi hijo y mi marido me quería encarcelar a toda costa", ha asegurado Dobrowolski, que ha considerado un alivio mantener la libertad provisional.

