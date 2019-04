Las lágrimas de los asistentes venezolanos de 'Espejo Público' al enterarse en directo del golpe de Estado

La mayoría del público del magazín era de nacionalidad venezolana y no podían creer la información que sorprendía a todos en directo: Leopoldo López había sido liberado y él y Guaidó llamaban a la movilizacion militar en Venezuela.

Muchos de los asistentes lloraban emocionados. "Llevamos años esperando que liberen a Leopoldo y que la gente salga a la calle", decía un joven del plató.

"Salí hace 3 años de Venezuela, fui golpeado y torturado cuando me detuvieron en las manifestaciones. Me daba miedo la liberación de Leopoldo porque ese gobierno es cruel", decía uno de los asistentes al programa. Otros espectadores no podían reprimirlas lágrimas e incluso les costaba hablar."Yo sé que este es el fin de esta pesadilla", decía otra venezolana.