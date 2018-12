La viuda de Pablo Escobar rompe su silencio: "Fue miserable hasta el último momento de su vida"

PRIMERA ENTREVISTA CON VICTORIA EUGENIA HENAO

'Pablo Escobar: mi vida y mi cárcel', es el libro en el que la viuda del famoso narcotraficante colombiano cuenta por primera vez su historia. María asegura que el perfil del que fuera su esposo dista mucho de la imagen que ofrecen las series y películas sobre él. Se siente responsable de las víctimas que dejó su marido. "Tendré que pedir perdón hasta que me muera", asegura. Considera que Escobar solo dejó horror, muerte y sangre. "Me dio una vida miserable porque no me cuidó ni protegió dentro de la relación. Fue miserable hasta el último momento de su vida porque siempre vivió acompañado por otra persona", confiesa.