¿Jóvenes consumistas o precios inaccesibles? Versiones antagónicas en el debate de ring de Espejo Público

La vivienda vuelve a ser un día más protagonista de la palestra política. Hoy, nuestro ring de vivienda lo han protagonizado dos perfiles antagónicos: Carmen Sánchez, abogada y propietaria de siete casas; y Adriá Luber, activista y estudiante de ciencias políticas. Los inmuebles de Carmen están bien repartidos. "Uno es mi casa donde vivo, otro el despacho profesional, la casa en la montaña, la casa en la playa, en otro piso tengo un familiar que es minusválido y vulnerable. Y solamente tengo arrendados dos inmuebles", expone.

La letrada asegura que todos ellos son fruto de su esfuerzo y trabajo, y que además tuvo que pedir préstamos. "Cuando yo tenía 33 años ya había comprado tres pisos endeudándome con el banco con hipotecas y con los avales de mi familia porque yo estaba sin blanca". Han pasado décadas desde entonces, y la situación ha cambiado mucho. Eso sí, Carmen reconoce que "el problema de la vivienda es el número uno que tiene este país". Pero, ¿se siente demonizada por tener tantas casas? Su respuesta es tajante: "no".

¿Qué dicen los jóvenes?

Por su parte, Adriá cree que el sistema está mal montado. "No puede ser que en España tengamos hasta 3.838.000 viviendas vacías. El tema no es que falten viviendas", y opina que hay una desigualdad. "Todos tendríamos que tener garantizado el acceso a la vivienda, es un derecho que está recogido en la Constitución". El chico hace especial hincapié en los jóvenes, quienes piensa que lo tienen más complicado para adquirir una casa.

"La inflación ha subido un montón en los últimos años, pero no lo han hecho los sueldos, y para la inmensa mayoría de mortales españoles se nos va a hacer muy complicado acceder a un piso", asegura Adriá. Sin embargo, Carmen opina que estamos en una sociedad muy consumista. Su hijo de 23 años estudia en la universidad de Cataluña, "y todo el dinero que gana en su trabajo lo está ahorrando para poderse comprar una vivienda. Lo avalaremos los padres y con 24 o 25 podrá tener un piso", detalla.

¿Consumistas o ahorradores?

La suerte del hijo de Carmen no la tienen todos los jóvenes, ya que Adriá estudia y trabaja, "pero no puedo ahorrar todo ese dinero porque tengo más gastos. Colaboro un poquito en casa y no es la misma situación en la que nos encontramos todos". Ante este panorama, Carmen aboga por "la cultura del esfuerzo" porque, desde su punto de vista, "los jóvenes están en las discotecas siempre. Todos tienen el smartphone más caro, van a las estaciones de esquí... es decir, que son todos consumistas", unas acciones que no hace Adriá.

El joven estudiante expone que "la situación es un poco más complicada para el resto de personas que para su burbuja". Además, defiende las políticas del PSOE en cuanto a las herencias. "Estoy de acuerdo con lo que dice. Si mi familia ya tiene 7 pisos me va a ser mucho más fácil no vivir preocupado porque yo sé que en alguno de ellos voy a poder vivir". Y piensa también que el Gobierno "tiene que tener la potestad de regular los precios", sentencia.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.