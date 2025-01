El tenso debate sobre el futuro de la vivienda entre Rubén Zaballos y Alejandra Jacinto: "Hace falta intervenir en el mercado de forma mucho más decidida"

Uno de los principales problema que preocupa a los españoles es el mercado de la vivienda. Los precios del alquiler y compra de bienes inmuebles no paran de crecer y cada día es más complicado optar a ello, especialmente para los jóvenes. Un debate que se ha traslado al ring de Espejo Público con Rubén Zaballos, propietario de 100 viviendas turísticas, y Alejandra Jacinto, abogada, activista por el derecho a la vivienda y socia fundadora de Centro de Asesoría y Estudios Sociales. Cada invitado ha defendido su postura y también han coincidido en algunos puntos.

¿Hay solución al problema?

El acceso a la vivienda se ha convertido en un campo de batalla política entre el Partido Popular y el Partido Socialista. "Son medidas que no van a resolver de forma rápida y urgente la emergencia habitacional que estamos padeciendo como sociedad y hace falta intervenir en el mercado de forma mucho más decidida", explica Alejandra respecto a las medidas que ha adoptado el Gobierno. A pesar de las diferencias entre ambos partidos, también hay coincidencias como en que es necesario más suelo público para construir vivienda asequible; además de estar de acuerdo en que debe haber menos trabas administrativas. Apuestan por más avales para los jóvenes y por mayor protección a los propietarios para que se animen a alquilar. Y apoyan que existan más ayudas a la rehabilitación de edificios. "Tengo un edificio en Málaga que lleva siete años parado. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que son del PP, no se ponen de acuerdo con el ancho de la acera que tengo que dejar para poder construir el edificio", relata Rubén.

"Una persona que quiere comprar una vivienda para vivir, no tiene ningún sentido que les carguen un impuesto del 10%", dice respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), algo que el PP pretende bajar al 4% en todas las Comunidades Autónomas. Respecto a los precios del alquiler, Alejandra se ha mostrado muy crítica. "El problema de la vivienda trata de soplar y solver a la vez y, a veces, subvenciona el rentismo a través de subvenciones fiscales".

Lo que hay que hacer es la lógica totalmente contraría. Si tú tienes una vivienda y la pones a un precio de mercado razonable, es decir, que una persona la pueda pagar, tú estás cumpliendo la ley, es lo que tienes que hacer. A partir de ahí, si tú no cumples la ley y lo que haces es cometer abusos a los inquilinos y poner precios desorbitados, lo que hay que hacer es freírle de impuestos", comenta Jacinto. Algo con lo que Rubén no se siente identificado, ya que se trata de un "problema de inflación" porque en los "últimos diez años hemos tenido un proceso inflacionario en España que es bastante elevado y que no cumple el IPC, que está relativamente manipulado".

"El 25% de los contracto de alquiler que he firmado con mis inquilinos están por debajo de los 500 euros"

En el caso de Rubén, no se siente "sospechoso de abusar de contracto de alquiler" con sus inquilinos ya que "el 25% de los contracto de alquiler que he firmado con mis inquilinos están por debajo de los 500 euros" y además, estos pisos le han costado más baratos debido a su zona. Por otro lado, entre enero y septiembre del año pasado, los extranjeros adquirieron más de 95.000 inmuebles en nuestro país, es decir, una de cada cinco viviendas la han comprado extranjeros.

La cifra más alta desde que hay registros. "El problema no son los extranjeros, son los especuladores que compran vivienda en España y que no la destinan para uso residencial", explica Alejandra. A pesar de todas las medidas del PSOE, el problema de acceso a la vivienda sigue estando y seguirá siendo 2025 uno de los grandes desafíos.

