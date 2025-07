La confesión del hijo de Felipe, el hombre al que le dieron una paliza en Molina de Segura: "No pretendía matar a mi padre"

Seguimos conociendo información acerca del caso de Felipe, el hombre de Molina de Segura, en la Región de Murcia, que recibió una paliza de sus hijos en su propia tienda. Cada detalle estremece más que el anterior. Al parecer, sus amigos eran conocedores de la situación que padecía Felipe. La declaración del hijo acusado de la muerte de su padre ha trascendido gracias a 'El Español'. Dice que "no pretendía matarle, no sé si le di 2 o 3 puñetazos".

Recordamos lo hechos. Sábado, 19 de julio. Felipe y Rosario se presentan en la tienda de tejidos de su padre. Le encuentran en la trastienda y comienza la brutal paliza: puñetazos, patadas, hijo contra padre. Rosario no hace nada por evitarlo. Los hermanos abandonan la tienda y Felipe lo hace después. El hombre sale a la calle y pide auxilio manifestando que sus dos hijos le han dado una paliza. Minutos después, se desploma y muere. Ambos hermanos son detenidos. Declaran que solo le dieron unos puñetazos tras una discusión.

Con lo que ellos no contaban es que todo queda registrado por las cámaras de seguridad. El hijo está en prisión provisional pomo presunto autor de la muerte de su padre. Al parecer, ha cambiado su declaración. "No recuerdo si le di dos o tres puñetazos, si mi padre me empujó o yo le empujé a él. Fue un arrebato e involucré a mi hermana. Nunca pensé que con esta acción pudiera causar la muerte de mi padre. Pensamos que le había causado lesiones y nos habíamos metido en un lío, pero ya está. Cuando llamaron a mi hermano para decirle que mi padre había muerto y yo me enteré me quería morir", relata.

Espejo Público ha hablado con el abogado del supuesto asesino, Pablo Martínez, quien ha considerado que "ahora lo que tiene que hacer es trabajar la Justicia. Ha salido el vídeo por parte de la acusación particular o quien haya sido, se ha filtrado este vídeo y la declaración", pero dice que "no ha habido ningún cambio en el sentido de la declaración de mi cliente, y esa es la primera y única declaración que ha efectuado, otra cosa distinta es que la hayan sacado ahora intencionadamente, igual que las filtraciones del vídeo que yo critico. Entiendo y respeto la opinión publica, que se comente el tema, pero se tienen que decir las cosas con criterio".

Preguntado sobre la primera versión, en la que se dijo que el acusado solo dio un puñetazo a su padre, el abogado sentencia que "la primera y única declaración que hay hecho, otra coas es que la opinión publica, cada uno dice lo que quiere, primera y única declaración".

Sobre el trasfondo del conflicto familiar y la existencia de cámaras de seguridad, el abogado explica que "es una cuestión que se tiene que estudiar, lo que si queda claro es que el padre sale andando detrás de ellos, en ningún momento piensan que vaya a morir". Acerca del conflicto, explica que "hay una historia de fondo bastante extensa, bastante larga, que es discutible, todas las monedas tienen dos caras, una familia cuenta una versión, otra familia cuenta otra".

Habla el mejor amigo de la víctima

Espejo Público también ha podido hablar con el mejor amigo de la víctima, Enrique, quien resalta que no pega ojo desde que conoció la muerte de Felipe, ya que eran muy amigos. Además, confiesa que "siempre quejándose de lo mismo, de que los hijos venían a pegarle y querían matarlo".

"Alguna vez que estaba hablando con él me ha dicho 'no te vayas, que están allí mis hijos y vienen a pegarme'. Los amigos sabíamos que los hijos venían a pegarle".

