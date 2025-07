Hablamos con el mejor amigo de Felipe, la víctima del parricidio de Murcia: "Yo estuve hablando con él 10 minutos antes"

El pasado sábado 19 de julio, Felipe, de 68 años, fue brutalmente agredido por sus propios hijos, Felipe Jr. y Rosario, dentro de su tienda de tejidos. Horas después, falleció en la calle tras pedir ayuda. Lo que en un primer momento parecía una simple discusión familiar se ha revelado como un presunto parricidio, con elementos clave que están saliendo a la luz: una grabación de cámaras de seguridad, una nueva declaración del principal implicado y el testimonio estremecedor de un amigo íntimo de la víctima.

La agresión

Aquel sábado, poco después del mediodía, Felipe y Rosario entraron en el pequeño comercio familiar, donde su padre estaba trabajando en la trastienda. Lo que sucedió a continuación quedó registrado por las cámaras de seguridad del local: empujones, puñetazos, patadas. Una paliza brutal. Rosario permaneció presente, sin intervenir, mientras su hermano descargaba la violencia contra su propio padre.

Tras la agresión, ambos hermanos abandonaron el establecimiento. Felipe padre, aún consciente, salió a la calle pidiendo ayuda, señalando que había sido atacado por sus hijos. Minutos más tarde, se desplomó en plena vía pública. Murió poco después.

La versión de los hijos: desmentida

En su primera declaración ante la policía, los hermanos afirmaron que solo hubo un golpe, resultado de una discusión familiar subida de tono. Sin embargo, esa versión se derrumbó rápidamente cuando los investigadores accedieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda. En ellas se aprecia claramente la secuencia completa de la agresión, contradiciendo el relato inicial.

"En Molina todo el mundo le quería"

Además, Más Espejo ha podido hablar con uno de los mejores amigos de Felipe, quien estuvo con él 10 minutos antes de su muerte. En declaraciones exclusivas nos relata con profunda emoción:

“No he pegado ojo, llevo ya dos días sin dormir. Era amigo mío, lo apreciábamos mucho. En Molina todo el mundo le quería, siempre estaba en su tienda, saludando a todo el mundo, muy simpático. Pero llevaba años quejándose de lo mismo: decía que sus hijos querían pegarle, que lo iban a matar. A veces me pedía que no me fuera, porque su hijo estaba ahí fuera esperando para pegarle. Él mismo lo decía: ‘¿Qué les he hecho yo a mis hijos?’. Esto viene desde hace 10 o 12 años”.

Este testimonio, que podría ser clave en la investigación, apunta a un historial de maltrato familiar prolongado y conocido en el entorno cercano de la víctima.

