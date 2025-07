Cristina habla de la fórmula del 'sprint' ahorro para jóvenes: "Hay que diversificar ingresos"

El ahorro es algo que preocupa a los jóvenes de nuestro país. Los sueldos cada vez son más precarios y se van directos a pagar facturas (vivienda, comida o transporte) evitando así que quede algo de dinero para ahorrar.

Pero parece que esto podría tener una solución con la fórmula del 'sprint ahorro' o lo que viene a ser: ahorrar mucho y en muy poco tiempo. ¿En qué consiste este método?

Cristina logra ahorrar todos los meses una buena cantidad de dinero y hoy nos da las claves para que, a pesar de tener un salario precario, se pueda guardar algo de dinero para el futuro.

"Hay que decidir cuál es tu gran sí para poder decir que no a todo lo demás pero primero tienes que hacer una desintoxicación del consumismo", empieza diciendo.

"Por ejemplo, para mi ir de fiesta no me aporta entonces es un plan del que paso", dice respecto a lo de identificar en lo que sí gastarte dinero y en lo que no. "Mira el precio al kilo no lo total", para ahorrar en la compra.