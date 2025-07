El asesino de Nueva York apuntaba a la NFL en su carta de suicidio: "Me provocó ETC, estudien mi cerebro"

Shane Devon Tamura, el hombre que se suicidó tras matar a cuatro personas en un edificio del centro de Nueva York, aseguraba en una nota de despedida que sufre encefalopatía traumática crónica y responsabilizaba al fútbol americano de su estado mental. Su objetivo no era otro que la sede de la NFL (National Football League).

El varón de 27 años abrió fuego el lunes en el 345 de Park Avenue, edificio que alberga las oficinas de la NFL en Manhattan. En el tiroteo murieron al menos cuatro personas y cinco resultaron heridas antes de que el atacante se suicidara. Aunque su intención era llegar a la sede de la liga, ubicada en la octava planta, el alcalde Eric Adams explicó que el atacante "se equivocó de ascensor".

"El fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber litros de anticongelante"

Durante la inspección del cadáver los agentes encontraron una carta de despedida de tres páginas en el bolsillo trasero de su pantalón. En ella Tamura, nacido en Hawái y residente en Nevada, revelaba su supuesta lucha contra una enfermedad cerebral y lanzaba duras críticas a la NFL. El joven había jugado al fútbol americano en la secundaria, pero nunca alcanzó el nivel universitario ni profesional.

CNN ha tenido acceso al contenido de la nota, en la que Tamura aseguraba padecer Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa asociada a impactos repetidos en la cabeza. "El fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber litros de anticongelante", escribió.

El atacante mencionaba al exjugador de los Pittsburgh Steelers Terry Long, diagnosticado con ETC y que se suicidó en 2005, y lanzaba un mensaje desesperado: "No puedes ir contra la NFL, te aplastarán". Tamura también pedía que estudiaran su cerebro y, en una última frase, anotó: "Lo siento, lo siento por todo".

Según la Policía de Nueva York, Tamura tenía antecedentes psiquiátricos documentados. Uno de los heridos en el tiroteo era empleado de la NFL. Tras lo ocurrido, el comisionado Roger Goodell anunció el cierre de las oficinas hasta el próximo 8 de agosto.

La ETC, una sombra que persigue al fútbol americano

La Encefalopatía Traumática Crónica solo puede diagnosticarse de forma concluyente tras la muerte. La doctora Ann McKee, responsable del programa de investigación cerebral en la Universidad de Boston, ha explicado que esta patología degenerativa se desarrolla tras repetidos impactos en la cabeza, incluyendo golpes no necesariamente conmocionantes. Entre sus síntomas se encuentran la agresividad y la demencia.

Aunque no se ha confirmado que Tamura padeciera ETC, McKee señala que se han encontrado evidencias de esta enfermedad en jugadores de todos los niveles, incluso en la escuela secundaria. La NFL reconoció en 2015 el vínculo entre conmociones cerebrales y ETC y aceptó indemnizar con cerca de mil millones de dólares a miles de jugadores retirados.

Durante años, la liga minimizó los efectos cognitivos de los golpes. En 1994 formó su primer comité médico sobre lesiones cerebrales, pero no fue hasta 2009 cuando un portavoz admitió públicamente que "las contusiones pueden provocar daños cerebrales a largo plazo" y comenzaron a aplicarse protocolos de prevención más estrictos.

