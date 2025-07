Guti recuerda con cariño su amistad con Rodolfo Sancho cuando eran jóvenes (y que desconocíamos)

Rodolfo Sancho está recibiendo multitud de apoyo en una fecha significativa: cuando se cumplen 2 años de la entrada en prisión de su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia. Y uno de esos apoyos (con abrazo incluido) ha sido el de Guti.

Aunque está alejado del foco mediático, el actor ha reaparecido públicamente en el estreno de Los Futbolísimos 2. El Misterio del Tesoro Pirata, película en la que ha trabajado su hermano y cuya premier no se quería perder.

Rodolfo Sancho en el estreno de Los Futbolísimos 2. El Misterio del Tesoro Pirata | Gtres

Allí se ha reencontrado con rostros conocidos como Miguel Ángel Muñoz, con quien también se ha dado un caluroso abrazo, o viejas amistades, como Guti, que ha asistido junto a Romina Belluscio. La pareja ha desvelado a los micrófonos de Europa Press que no se podían perder el estreno ya que su hijo es amigo de uno de los protas: "Antes de las películas se leyó toda la saga, por lo tanto, muchísimas ganas. Está encantado".

Un día de mucha expectación por la esperada reaparición de Rodolfo de la que también se ha pronunciado la pareja, que solo tiene palabras de cariño hacia el actor. "Yo le quiero mucho", se ha sincerado el futbolista, desvelando que cuando eran jóvenes mantuvieron una estrecha amistad.

Romina Belluscio y Guti en el estreno de Los Futbolísimos 2. El Misterio del Tesoro Pirata | Gtres

"Le he dado un abrazo. Hacía muchísimo tiempo que no le veía", ha explicado. Al parecer, hace más de dos décadas que empezó su amistad. Sin embargo, la vida les hizo tomar caminos diferentes. "Es una amistad que teníamos de jóvenes que, por circunstancias de la vida, pues al final los caminos van por un lado", ha desvelado.

Pero parece que, pase el tiempo que pase, siguen igual de unidos. Prueba de ello ha sido el abrazo que se han dado nada más verse, dejando constancia de que su amistad y cariño sigue presente: "Cada vez que nos vemos pues nos abrazamos y nos queremos".

Respecto a la entrada en prisión de Daniel Sancho hace dos años y todo el tema legal que ha conllevado, Guti ha preferido mantenerse al margen: "Súper personal. Yo en este tipo de cosas no me meto. Esto es cosa de familia". Pero sí ha sabido apoyarle en uno de los peores momentos de su vida: "Estar al lado suyo nada más y darle un abrazo como le he dado y ya está. Todo lo demás son cosas suyas".

Rodolfo Sancho en el estreno de Los Futbolísimos 2. El Misterio del Tesoro Pirata | Gtres

En estos dos años, hemos visto cómo muchos de sus compañeros de profesión se han volcado plenamente en él y le han dedicado mensajes de absoluto cariño. Y Romina, a pesar de que ha desvelado no tener el placer de conocerle en persona, ha tenido palabras de admiración hacia el actor: "Me alegro que haya aparecido. Ya me lo presentarás".

Y, aunque la reaparición de Rodolfo conllevaba mucha expectación, lo que más nos ha sorprendido ha sido esta desconocida amistad con Guti que se remonta más de dos décadas atrás.