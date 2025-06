El mensaje de Chema Gil a sus compañeros del PSOE y a Pedro Sánchez: "Lo que no sea convocar elecciones va a ser un error"

Vergüenza y repugnancia. Así califica Chema Gil, exconcejal socialista y militante del partido, todos los escándalos que están copando toda la actualidad política nacional y que rodean al Partido Socialista. Gil reconoce que, como analista de seguridad que colabora con varios medios extranjeros, le cuesta explicar todo lo que está ocurriendo en España y lamenta que el debate político tan solo se centre en los casos de corrupción.

"Todos se recuerdan los casos de corrupción de unos y otros porque claro los dos grandes partidos, yo soy militante de uno de ellos, los dos grandes partidos como tienen todos por qué callar y nadie responde a las inquietudes, a los problemas, como por ejemplo, la vivienda".

"La sociedad española no puede estar pendiente de este espectáculo"

El militante socialista considera que la sociedad española no puede estar pendiente del espectáculo que están protagonizando los políticos, "como si estuvieran en el gallinero, mientras que en el mundo están pasando cosas que van a marcar la geopolítica de los próximos 50 años". Gil ha sido tajante con respecto a la corrupción.

"La corrupción es algo que produce repugnancia a cualquier militante de base porque somos los que luego tenemos que pedirle perdón a los vecinos que hemos pedido su voto". Además, Gil también lamenta el rumbo que ha tomado el partido en los últimos años, cambiando de opinión sobre asuntos como los indultos o la amnistía, con tal de mantenerse en el Gobierno. Un giro que para Gil es muy difícil de explicar "yo no he cambiado de partido...estoy mas acuerdo con Pedro Sánchez que Pedro Sánchez consigo mismo".

"Lo que tiene que hacer ya es convocar elecciones porque el pueblo nunca se equivoca"

Ante tantos escándalos que rodean al presidente y al partido, Gil tiene claro que "lo que no sea convocar a elecciones va a ser un error". "Lo que tiene que hacer ya es convocar elecciones, un adelanto electoral, porque el pueblo nunca se equivoca" y "no hay que tenerle miedo a que el pueblo hable en las urnas". El militante socialista piensa que "no puede estar este país pendiente de una cuestión como esta. Esto se resuelve yendo a elecciones".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.