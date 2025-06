La exdiputada del PSOE, Soraya Rodríguez: "No puedo creer que Sánchez no supiera nada tras cesar a Ábalos"

La exdiputada del PSOE, Soraya Rodríguez, asegura que no se cree al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la rueda de prensa. "No me creo que el presidente del Gobierno no supera nada hasta ayer", ha afirmado.

A Soraya Rodríguez le sorprende la naturalidad con la que hablan en los audios. "Me sorprende que hablen con tanta naturalidad de amañar como de robar", indica. Sobre las primarias del PSOE, explica que "es muy difícil decir si hubo un fraude electoral cuando no lo puedes demostrar y cuando no hubo en aquel momento las impugnaciones correspondientes". "Lo que sí es evidente es que hubo un intento de pucherazo delante de todos los delegados en el Comité Federal. Se escondió la urna y pretendían que votáramos sin constitución de la mesa electoral y sin censo", ha asegurado.

La respuesta de Pedro Sánchez a esa información es que los procesos de primarias en el PSOE son procesos con "absoluta garantía" y que "ese comentario decepciona muchísimo". "Creo que se equivoca porque, al igual que sorprende la naturalidad de la conversación, sorprende la reacción del presidente. Debería haberse mostrado indignado y dolido", ha subrayado Rodríguez en 'Espejo Público'.

"Anunció una auditoría externa al partido, pero lo que debería hacer el partido es hacer una auditoría al secretario general por saber por qué a Ábalos, Cerdán y Koldo los colocó en un puesto importante", añade.

"Yo no puedo creerle, no puedo creer que no supiera nada"

Para la exdiputada del PSOE, "hay una pregunta clave y es por qué razones dimitió a Ábalos de la secretaría de organización y de ministro el mismo día sin dar una sola explicación ni al partido ni al país". "Según el informe, lo que sabemos es que estaba haciendo operaciones al margen el partido", ha explicado.

"Mi convicción es que ayer cuando se dirigió a todos los españoles les mintió cuando dijo que no sabía nada de Cerdán después de que fuera 11 años su mano derecha", ha asegurado.

