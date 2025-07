Toni Bolaño, tras los nuevos audios de Koldo García: "En las conversaciones privadas yo no superaría la prueba del algodón"

Espejo Público comentaba los nuevos audios de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, que se han hecho públicos y revelado más conversaciones comprometidas entre los implicados en la trama de corrupción del PSOE. Entre ellos, Espejo Público comentaba las palabras con las que se refería al exlíder y fundador de Podemos Pablo Iglesias: "El subnormal del Coletas... no es más tonto porque no nace antes".

¿Era Koldo García un "tontito"?

Antonio Martín Beaumont, presidente de honor de 'ESdiario', expresaba su rechazo ante esto: "Hemos estado en manos de gente absolutamente chabacana, que no representa a la mayoría del pueblo español". Además, recalcaba que no se puede normalizar la gravedad de estos audios.

De igual forma, Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de 'OKDiario' añadía que todo el entorno del exasesor se encuentra en un problema porque "Ábalos y toda la trama pensaban que Koldo era un tontito al que estaban intentando manipular". Sin embargo, explicaba: "Resulta que les estaba grabando desde el comienzo de la trama". Existen grabaciones de audios desde antes de que se celebrase la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a ser presidente del Gobierno. Algo que Pilar calificaba como "una coartada", planificada desde "antes de que empezaran a corromperse".

"Era el más listo"

Toni Bolaño, periodista y colaborador habitual, respondía a la tertuliana y aseguraba que Koldo: "No era el tontito". "Era el más listo porque se sabía el eslabón débil de toda esta cadena y se buscó su manera de protegerse", comentaba. Asimismo, manifestaba que los audios que han salido a la luz empeoran la imagen que se tiene de los políticos e implicados, pero no se alejan de algo que puede ocurrir a cualquiera porque "con la gente que tienes confianza dices a lo mejor barbaridades". Además, añadía que el término "Coletas", para referirse a Pablo Iglesias, no lo usaba únicamente Koldo. "En las conversaciones privadas yo no superaría la prueba del algodón", concluía confesando.

