Mariló Montero, sobre las polémicas de la rueda de prensa de Pedro Sánchez: "Hay periodistas que no pueden preguntar"

La aparición de Pedro Sánchez delante de las cámaras y los micrófonos de los periodistas se ha hecho esperar durante 44 días. Mientras las filtraciones a los medios de distintos audios, e informaciones que implicaban a más miembros de la cúpula del PSOE en casos de presunta corrupción, el presidente del Gobierno se mantenía alejado del foco mediático.

Este jueves después de mes y medio ausente, pese a los escándalos que asediaban al Partido Socialista, los acontecimientos forzaban la aparición de Pedro Sánchez. El informe de la UCO que implicaba al número dos del PSOE en supuestos cobros de mordidas a la hora de otorgar contratos públicos, se llevaba por delante al secretario de organización, sucesor de José Luis Ábalos, Santos Cerdán.

Mariló Montero ponía de manifiesto las quejas por parte de varios profesionales que aseguran que no les fue permitido formular ninguna pregunta llegado el momento. En plató destacaban la manera en que se eligió a los periodistas para formular sus consultas, dado que el primer turno le fue concedido a una periodista que no tenía la mano alzada: "Hay periodistas que no pueden preguntar".

"Esto no había pasado nunca en democracia", continuaba la periodista, que denunciaba lo intolerable de esa censura y se expresaba en los mismos términos que Borja Sémper en su entrevista a Espejo Público..

Las luces y las sombras del rostro del presidente

Pedro Sánchez aparecía con semblante serio, aparentemente desencajado, y con una chaqueta que parecía que le quedaba grande. Mientras que lo primero que puede pensarse es que todos los escándalos que salpican al PSOE están pasando factura al presidente, Mariló verbalizaba lo que otros muchos pensaban pero no se atrevían a decir en voz alta.

Miquel Valls abría el melón. El maquillaje que llevaba el presidente ha sido objeto de críticas, las marcadas sombras que mostraba Pedro Sánchez en sus mejillas, formarían parte de la misma estrategia que su cara larga y apesadumbrada, y una chaqueta que le haría parecer consumido por las circunstancias: "Es de escándalo", juzgaba Mariló.

"Le ha maquillado un tanatopractor, ¿no?", expresaba la periodista, aludiendo al maquillaje de los cuerpos de personas fallecidas. Acto seguido buscaba a Gonzalo Miró, habitual defensor del PSOE y el Gobierno, que rechazaba entrar a valorar este asunto, según él, por la extrema gravedad de los hechos relacionados: "Me hace gracia. Me parece irrelevante con todo lo que pasó ayer, hablar de cómo va maquillado el presidente".

Lanzaba otra pregunta a Gonzalo sobre la no dimisión de Sánchez y él respondía que no consideraba que fuera lo procedente ni lo mejor para el país o para el Partido Socialista. Al mismo tiempo lamentaba lo siguiente: "En los gobiernos progresistas también hay ladrones".

